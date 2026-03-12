自由電子報
社論》另一扇「戴維森窗口」

社論》另一扇「戴維森窗口」

2026/03/12 05:30

去年中共九三閱兵，解放軍表面上軍容壯大，卻遭外界質疑缺乏實戰經驗。（美聯社檔案照）去年中共九三閱兵，解放軍表面上軍容壯大，卻遭外界質疑缺乏實戰經驗。（美聯社檔案照）

整整五年前，二〇二一年三月九日美國海軍上將戴維森在美國參議院軍事委員會報告指出：中國正在發展強大的軍事力量，足以與美國匹敵，走向成為世界強權之路；台灣在接下來六年內，將會成為中國的目標。這是「戴維森窗口」的起源。二〇二二年，中央情報局局長伯恩斯亦稱，習近平下令中國人民解放軍在二〇二七年之前為進攻台灣做好準備。「戴維森窗口」理論，不時被各種台海分析提及，而二〇二七年也近在眼前了。

然而，習近平對解放軍高層不斷清洗，這對解放軍在二〇二七年做好攻台準備，顯然只有扣分沒有加分。那些被大清洗者，幾乎都有貪腐的共同罪名。既然貪腐那麼嚴重，對解放軍的建軍、戰力應屬負面因素。解放軍報社論便點出，張又俠、劉振立的罪狀之一是：對軍隊戰鬥力建設造成極大破壞。但中國國防部發言人稱：「人民軍隊越反腐越堅強，越純潔，越有戰鬥力」。果真如此，只能祝福習近平繼續大清洗，因為這樣更能激發解放軍的戰鬥力！

另，一如去年九三閱兵，解放軍表面上軍容壯大，卻遭外界質疑缺乏實戰經驗。而過去三個月，美國出兵委內瑞拉擒首馬杜羅，與以色列聯手斬首伊朗精神領袖哈米尼，委、伊兩國來自中國為主的防空系統幾乎沒有發揮起碼的攔阻作用，令對手如入無人之境。見微知著，中國的武器系統如此不堪一擊，如果硬要在二〇二七年攻打台灣，馬杜羅、哈米尼的噩夢會不會複製在習近平身上？套用中國習慣用語，「大概率」是會的。為此，如果最近北京對台政策，增加了和平統一的措辭，那不是改邪歸正變成鴿子，而是戰狼發現自己的爪、牙不利狠不起來了。

但是，也不宜遽下結論，二〇二七年的「戴維森窗口」就此關閉了。二〇二七年，第四任志在必得，習近平面對內憂外患，更需要有突破性的功績，來自我合理化。紐約時報報導：二〇二五年初，川普在白宮告訴黃仁勳，他與習近平談到台灣時，習近平會「呼吸沉重」，這讓川普不太高興。可見，台灣，對習近平具有特殊意義。呼吸沉重，很「哈」的意思。如今，某一扇「戴維森窗口」也許關閉了，另一扇「戴維森窗口」卻打開了，習近平依舊有其機會之窗。

機會之窗在哪裡？就在台灣內部的朝野僵局，已經惡化為「敵我矛盾」，而非正常國家的「內部矛盾」。國民黨，民眾黨，以習近平為友，以賴清德為敵。而二〇二四年大選，賴清德得票率僅四成，國會藍白合則佔過半議席。兩年多來，台灣的政治對立，簡直成了「中國立法院」與「台灣總統府」的大決戰。一方與華府有志一同，積極武裝台灣，應對中國威脅；另一方與戰狼共舞，打獨促統，封殺國防特別預算，諸多毀憲亂政弱台修法，更不在話下。此一有利習近平的內亂狀態，至少會延續到二〇二八年，而且，二〇二八之後會改善或更糟，目前尚難預料。

伊朗遭美、以奇襲，對北京是一部啟示錄，解放軍報近日有評論提醒：風雲變幻的國際環境也時刻提醒中國，最堅固的堡壘，往往從內部被攻破。其實，這樣的攻略，也是北京正在台灣操演的科目。高市早苗的「台灣有事就是日本有事」，川普政府大力武裝台灣，民主國家關切台海和平穩定，並對聯大二七五八號決議的解釋異於北京，令台灣獲得更好的外在安全環境。在這種情況下，北京對台長期統戰所累積的資產便堪當大任了。當佔領國會的藍白兩道，字正腔圓地複誦「反分裂國家法」之兩岸關係「是中國的內部事務，不受任何外國勢力的干涉」，以及，北京版的九二共識「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」，乃至「中配兵團」也公然上場，台灣這座堡壘儼然出現裂縫了。

於是，另一扇「戴維森窗口」出現了，將台灣視為地緣政治資產的「美國隊」，如何反擊台灣堡壘內部，打著民主反民主的北京內應，已成當務之急。最近，藍白兩道以國會監督之名，封殺國防特別預算。美方軟硬兼施，迫使在野立委不得不令該案付委審查。敬酒不吃吃罰酒，取消藍白親中政客之美國簽證及綠卡之議，似乎起了微妙作用。去年九月，魯比歐宣布將拒發簽證給代表中國共產黨，受其資助、支持或執行破壞當地法治的中美洲國民，他們及其直系親屬將普遍喪失進入美國的資格。中、港官員，亦不乏獲此「殊榮」者。如何避免台灣從內部被攻破，其實並非沒有「步術」可循，但台灣的民主脆弱性可能需要更強的震撼療法。

