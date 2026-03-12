自由電子報
新聞線上》小草救國

2026/03/12 05:30

（資料照）

記者陳杉榮

台灣朝野對立僵局未解，中共滲透分化更加嚴重，加上領導人的性格和政黨的利益糾葛，局勢惡化的局面令人憂心忡忡。不過最近柯文哲拿民眾黨的民調說，中配立委李貞秀讓民眾黨扣分，顯然有感。「小草」態度的轉變，可能是解除朝野對峙的觸媒。

最近的國際情勢有利於台灣，美國先後處理中國盟友委內瑞拉和伊朗，掌握石油等戰略能源，瓦解中國和伊朗等邪惡軸心國的連結，也在實戰中以優勢軍事先進武力，輾壓委、伊兩國自中國輸入的裝備，打擊中國蒼白無力的外宣。美國敲山震虎，震懾印太，阻斷中國動武的念頭。

以台積電領頭的半導體產業鏈，風靡全球，這是台灣另一種「經濟奇蹟」，世界各國對台灣的科技產業都產生了濃厚的興趣，七大工業國尤其關注台海的和平穩定。台灣一方面處在中國的軍事威脅下，一方面憑藉可觀的經濟科技產業實力，讓「台灣問題國際化」，保護台灣七十多年的美國老大哥，當然是台灣最強的靠山。

美國視中國為全球競爭對手，日本也在中國的威脅下強化武力，中國脅迫不了美日兩國，就從台灣內部下手。透過中國民族主義的餘燼和對民進黨執政的仇恨，中共找來了「超級中國人」鄭麗文出任中國國民黨主席，從台灣內部顛覆。國民黨現在天天拿刀砍台灣，政府提出國防特別法案，國民黨一再杯葛，恨不得讓台灣束手就縛。台積電全球佈局，國民黨拿刀砍，說要制定「晶片國安法」，要削弱台灣競爭力。

許多人原期待國民黨的「中華民國派」硬起來，後來發現在中國代理人面前，所謂「中華民國派」不過是一群小孬孬，只會對著民進黨破口大罵，找盡各種理由扯政府的後腿，連行政院長卓榮泰到日本看球賽這種外交突破的事情，都被他們誣蔑為貪瀆，不砍卓榮泰一刀不解氣。但面對中共欺壓「中華民國」，可是一句話都不敢吭。

民眾黨八席立委是小草撐起的，小草初心是要國家有新的政治風貌。當看到國民黨每天拿刀砍台灣，看到國民黨這麼痛恨這個國家，相信小草心中有感。只有具備強大的軍力，國家才不會面臨戰爭，沒有強大的武力，飛彈就會掉在台灣的土地上，強化國防才是避免戰爭的最好方法，「有實力才有和平」。「小草」是這八席不分區立委的頭家，小草要站出來告訴八位立委，不要再當國民黨砍台灣的幫兇了！

