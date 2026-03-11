自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》醫美比較影像禁令十年未落實 誰在縱容？

2026/03/11 05:30

◎ 劉怡顯

醫美廣告亂象層出不窮，社群媒體與網路平台上，各式醫美診所的「術前、術後比較影像」隨處可見。然，此類圖片容易透過視覺效果、修圖或選擇性呈現而誇大或謊稱療效，導致民眾誤判醫療效果，進而影響就醫決定。

早在一〇五年十一月十七日，衛生福利部即發布「衛部醫字第10516667434A號令」，明確規定「術前術後比較影像」不得出現在醫療廣告中。目的就是避免醫療被過度包裝為商品行銷，並防止不實或誤導資訊。然而禁令已施行十年，違規情形卻依然普遍。

一一四年五月，台灣女人連線檢舉某連鎖醫美診所於網路刊登「術前術後影像」的廣告。在涉及的七個縣市衛生局中，僅高雄市政府做出裁處，其餘多以管轄權為由轉回台北市。而台北市政府歷經十個月調查後，最終僅以「行政指導」輕輕放下，沒有依法裁罰。對於明顯違法的醫療廣告，影響力擴及跨縣市，違規結果卻只是被要求修正，令人不解！對業者而言，也幾乎不用付出任何成本，實難形成嚇阻。

隨著醫美產業快速成長，市場競爭愈發激烈。在高度商業化的環境下，如果缺乏持續且明確的執法，守法者反而可能在競爭中處於劣勢。最終受損的不只是對醫療專業的信任，也包括民眾獲取正確醫療資訊的權利。

更重要的是，醫美服務的主要客戶多為女性。當市場不斷以強烈視覺對比與「快速變美」的敘事吸引消費時，女性往往承受更大的外貌壓力與醫療決策風險。因此，落實醫療廣告管理，不只是行政管理問題，更是女性健康與醫療安全的重要議題。

台灣女人連線呼籲，醫美廣告禁令已經十年，政府必須正視問題：違規是否真正被查處？裁罰是否具有嚇阻力？如果政府長期以行政指導取代裁罰，不僅削弱法規權威，也可能讓社會誤以為違規行為被默許。

（作者是台灣女人連線執行秘書）

