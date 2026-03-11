自由廣場》﹙鏗鏘集﹚從希望之島到正常國家

◎ 李敏勇

台灣在世界眼中是希望之島，被視為亞洲的民主典範，自由度的評比位居世界前段班，晶片製造業引領的科技水準世界矚目，重視醫療及社會福利條件。中國被視為比俄羅斯更可怕的國家，在走資化之後雖然已成僅次於美國的第二大經濟體，但民主與人權的普世價值落後。台灣相對中國或是小國，卻是好國；中國是世界大國，但並不是好國。

以中華人民共和國為代表的中國，自一九四九年推翻中華民國為代表的中國。蔣介石體制的中國國民黨挾持殘餘中國，藉二戰後接收台灣為反攻基地，以反共為名，行戒嚴長期化統治。一九七〇年代，中華民國的中國名義被中華人民共和國逐漸取代。台灣經由社會運動，以寧靜革命形成民主化條件，進入新世紀後成為政黨可經由選舉輪替執政的政治體。

台灣本可像東歐諸共產國家的和平轉型，成為正常國家，但中國國民黨並未被要求以台灣國民黨之名實，仍留存殘餘中國性，導致今日的政治困局。蔣氏體制的反共性已被昔日俯仰的一些黨人棄如蔽屣，一群黨政軍特轉而趨附共產黨中國。

在世界眼中的台灣，是民主自由、科技進步、經濟繁榮的國度。但當下的國會，中國國民黨為所欲為，似已心向曾革命推翻中華民國並以消滅殘存在台灣的中華民國為目標的中國共產黨，想戴罪立功。民眾黨雖冠台灣之名，但囿於柯文哲涉嫌貪瀆罪嫌的司法案件，似藉政治力為己用，並不盡謀求台灣的民主發展，存在著政治的紛亂，尚未真正走向正常國家的台灣，在進行中的WBC賽程也能看到交織淚水、汗水與笑聲的複雜國家現實與想像的形影相隨。

以台灣為本的執政黨，從總統到行政院長以至各級首長，各種發言場合即使理直，也只氣壯；反觀中國國民黨和民眾黨的一些立法委員將國會形成咆哮山莊。一些在戒嚴體制時代只敢唯唯諾諾仰仗黨國鼻息的黨棍政客，藉由民主的條件趾高氣揚，甚至以獨裁之名指控被喻為亞洲民主燈塔的台灣政治，錯誤的指控影響台灣觀瞻。

台灣的民主化，不是為了讓一些牛鬼蛇神盤據立法院。行政權和立法權應該有的權力形式和儀式不容貪贓枉法的政客玩弄破壞。民主是人民的權利也是責任。作為國家主人的公民，在每一次選舉都要好好珍惜手中的每一張選票，珍惜世界眼中的台灣。民主化的台灣，只有人民的選票能作主。中國國民黨應轉型為台灣國民黨，才能被期待為台灣的政黨，台灣才能走向正常國家之路。

（作者是詩人）

