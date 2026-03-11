自由廣場》盜版漫畫帝國被瓦解 數位內容保護已成國際戰場

◎ 陳裕翔

全球最大的盜版漫畫網站之一BATO.TO最近遭查處，震動動漫與出版產業。它被指控造成全球內容產業龐大損失。根據「日本內容海外流通促進機構」表示，該網站多年來翻譯並散布日、韓、中作品，支援超過五十種語言，累計造成約七七〇〇億日圓的經濟損失。而經跨國調查，中國並已對經營者展開查處，相關網站也於年初陸續關閉。

BATO.TO並非單一網站，而是一套涵蓋約六十個平台的網路系統。透過廣告流量變現，其高峰期每月廣告收入可達八百萬日圓。對盜版經營者而言，不需創作成本，只要取得熱門作品並快速翻譯，便能吸引大量流量。而「流量經濟」更使盜版平台在全球網路環境中長期存活，持續衝擊正版市場。

對日本漫畫與動畫產業而言，盜版早已非個案，而是影響整體產業結構的問題。角川、講談社、集英社等出版業者近年多次聯手打擊盜版網站，原因在於海外市場已成為日本內容產業的重要收入來源。一旦盜版網站率先翻譯並免費發布作品，正版平台即使推出官方版本，也難吸引同樣規模的讀者。

由於網路平台具有跨境特性，單一國家往往難以追查經營者。透過產業團體蒐證、政府合作與司法機制協調，才可能追蹤經營者並採取法律行動。此模式也逐漸成為全球數位內容治理的重要趨勢。

台灣是動漫與漫畫的重要市場，但盜版與非法下載仍相當普遍。若未強化著作權保護，將不利本土內容產業發展。政府可從三方面加強政策：一，強化跨國著作權執法合作，追查境外盜版平台；二，加速網路下架與封鎖機制，縮短侵權內容存留時間；三，支持正版數位平台發展，讓讀者更容易取得合法內容。

同時，改變消費文化也十分重要。當讀者習慣即時、低成本甚至免費取得內容時，若缺乏合理付費機制，創作者與出版產業收益將持續被侵蝕。因此，如何在保護創作權益與提供便利服務之間取得平衡，成為數位文化政策的重要課題。

（作者從事資訊業）

