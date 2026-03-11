自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚台海無共機，伊朗被出賣

2026/03/11 05:30

今年二二八以色列和美國斬首伊朗以來，幾乎每天來台海的中共軍機也暫停騷擾，這奇異的現象引發討論後，中國才派一兩架來應景。中共這樣做是什麼原因？有說是軍方高層內鬥，有說配合國民黨阻擋軍購；共軍高層內鬥會影響戰力，但是來台灣騷擾又不是打仗，何來影響？至於配合阻擋軍購，或有些道理，但是雙城論壇也沒有阻擋共機騷擾，所以此說也不準確。總之武力威脅台灣是中國的長期戰略。

那麼中共到底暗藏了什麼玄機？一般來說，伊朗是中國有實力的戰略夥伴，美國在拔除這些中國盟友時，中國應該出手相助，如果缺乏實力，也可以用「圍魏救趙」之計牽制美國兵力。但是除了一張嘴，中國什麼也沒做，還從台海撤軍機。不如俄羅斯，普廷找川普討論，還用飛機接走百名左右伊朗人（可能是高官家屬避難）。中國則向美國暗示：我不會在印太開闢另一個戰場，你就放心去打伊朗。所以美國在中東的三套薩德系統受損，馬上把韓國的調去支援，還派了第三艘航母到中東。

中國對自己的盟友有這樣缺德嗎？有。鄧小平在一九七九年發動懲罰越南戰爭，就是幫美國報越戰之仇，以討好美國，表示中國親美，藉以在改革開放中得到美國資金與技術。美國也因此誤判中國「走資」，對六四屠殺也加以姑息，結果養虎貽患。中共在上海地下工作期間，會向國民黨告密不同派系開會地點把他們一網打盡，然後再追封他們為烈士，化悲憤為力量。

習近平的反美政策導致經濟崩盤，在國內一直受到批判。習近平在壓力下不得不要改弦更張，轉為「親美」，當然只是表面。所以不但對委內瑞拉總統被俘忍氣吞聲，對伊朗去年、今年受到兩次猛烈空襲也只是表面出聲。何況中國與伊朗已經出現間隙，二〇二二年以來中國在伊朗與阿拉伯聯合大公國的領土爭議中，多次支持阿聯關於三座波斯灣島嶼的主權立場，對產油國採取「平衡」政策。伊朗因為受到制裁，八成石油只能以折扣價賣給中國，所以中國也認定它不敢怎樣。

而且中國即使要支援伊朗也無從著手，乾脆賣個人情給美國，讓美國放心，如此或許能從美國得到回報。而美國傾全力攻打伊朗，中國還可以從中檢視自己軍事方面不足之處。而未來還可以從伊朗的重建中撈取好處。但這次伊朗人大概不會讓中國佔便宜了。

近日中國外長王毅在全國人大舉行記者會，宣稱今年是中美關係的「大年」，亦即重要年份，顯示中國要改變對美政策。三月底川普訪問中國，中國可能用美國意想不到的馬屁令川普暈眩。四十年前美國雷根總統訪問中國，中國給他睡中國皇帝睡過的龍床，但雷根頭腦始終保持清醒。

但是共產黨如果不製造敵人就無法生存，因此日本已成它的主要敵人了。但中國有可能分化美日安保條約嗎？

（作者林保華為資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書