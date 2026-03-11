自由廣場》﹙林保華專欄﹚台海無共機，伊朗被出賣

今年二二八以色列和美國斬首伊朗以來，幾乎每天來台海的中共軍機也暫停騷擾，這奇異的現象引發討論後，中國才派一兩架來應景。中共這樣做是什麼原因？有說是軍方高層內鬥，有說配合國民黨阻擋軍購；共軍高層內鬥會影響戰力，但是來台灣騷擾又不是打仗，何來影響？至於配合阻擋軍購，或有些道理，但是雙城論壇也沒有阻擋共機騷擾，所以此說也不準確。總之武力威脅台灣是中國的長期戰略。

那麼中共到底暗藏了什麼玄機？一般來說，伊朗是中國有實力的戰略夥伴，美國在拔除這些中國盟友時，中國應該出手相助，如果缺乏實力，也可以用「圍魏救趙」之計牽制美國兵力。但是除了一張嘴，中國什麼也沒做，還從台海撤軍機。不如俄羅斯，普廷找川普討論，還用飛機接走百名左右伊朗人（可能是高官家屬避難）。中國則向美國暗示：我不會在印太開闢另一個戰場，你就放心去打伊朗。所以美國在中東的三套薩德系統受損，馬上把韓國的調去支援，還派了第三艘航母到中東。

中國對自己的盟友有這樣缺德嗎？有。鄧小平在一九七九年發動懲罰越南戰爭，就是幫美國報越戰之仇，以討好美國，表示中國親美，藉以在改革開放中得到美國資金與技術。美國也因此誤判中國「走資」，對六四屠殺也加以姑息，結果養虎貽患。中共在上海地下工作期間，會向國民黨告密不同派系開會地點把他們一網打盡，然後再追封他們為烈士，化悲憤為力量。

習近平的反美政策導致經濟崩盤，在國內一直受到批判。習近平在壓力下不得不要改弦更張，轉為「親美」，當然只是表面。所以不但對委內瑞拉總統被俘忍氣吞聲，對伊朗去年、今年受到兩次猛烈空襲也只是表面出聲。何況中國與伊朗已經出現間隙，二〇二二年以來中國在伊朗與阿拉伯聯合大公國的領土爭議中，多次支持阿聯關於三座波斯灣島嶼的主權立場，對產油國採取「平衡」政策。伊朗因為受到制裁，八成石油只能以折扣價賣給中國，所以中國也認定它不敢怎樣。

而且中國即使要支援伊朗也無從著手，乾脆賣個人情給美國，讓美國放心，如此或許能從美國得到回報。而美國傾全力攻打伊朗，中國還可以從中檢視自己軍事方面不足之處。而未來還可以從伊朗的重建中撈取好處。但這次伊朗人大概不會讓中國佔便宜了。

近日中國外長王毅在全國人大舉行記者會，宣稱今年是中美關係的「大年」，亦即重要年份，顯示中國要改變對美政策。三月底川普訪問中國，中國可能用美國意想不到的馬屁令川普暈眩。四十年前美國雷根總統訪問中國，中國給他睡中國皇帝睡過的龍床，但雷根頭腦始終保持清醒。

但是共產黨如果不製造敵人就無法生存，因此日本已成它的主要敵人了。但中國有可能分化美日安保條約嗎？

（作者林保華為資深時事評論員）

