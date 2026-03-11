自由廣場》鄭麗文還真把自己當根蔥

◎ 竹木一工

中共原先規劃讓鄭麗文列席中共兩會期間的「台灣代表團」及台商團體的活動，期間由習近平抽空「接見」鄭麗文，藉以滿足國民黨企盼的「鄭習會」，豈料伊朗情勢及張又俠事件引發的變數，牽動習近平權位，加以馬上到來的川習會，「鄭習會」對習近平而言，只是雞肋，於是中共把鄭習會延期，改在清明時節的祭祖活動，再讓鄭麗文來參加，好拿「鄭麗文認祖歸宗」做文章。

從中共的想法可以看出，充其量鄭麗文只是中共擺布的一副統戰工具。當年連戰由反共急先鋒驟變為舔共代表，其訪中的統戰邊際效應非常高，參訪日期連戰當然會有話語權，而如今鄭麗文是國際認證的親中急先鋒，她在中共眼中的統戰邊際效應極低，因為習近平何時想見，當然他說的算，不容鄭麗文置喙。利用兩會期間「抽空」接見，已是大恩大德。

如今，習近平外有伊朗情勢引發的斬首威脅，內有張又俠事件引發的政變未爆彈，內外交迫；中共太子黨重量級人物，劉少奇的兒子劉源，最近甚至對習近平的當前處境作出一個驚人的預判：習近平很可能因焦慮急火攻心，最終成為一個瘋子。此時此刻，鄭麗文的到來，恐怕只會添亂。

中國民間俏皮話「你還真把自己當根蔥」，意思是蔥充其量只是配料而已，卻錯把自己當主料，用來形容過分抬高自己的身分或重要性，尤其是在沒有相應實力、地位或尊重支撐之下。鄭麗文突然從一介黨員當上主席，沐猴而冠後，「還真把自己當根蔥」，想要見習，再套句中國官場忽悠老百姓的話，恐怕「你先旁邊等等吧」。

（作者經商）

