自由廣場》美國戰略轉向下的川習會／北京承壓 台灣成變數？

2026/03/11 05:30

◎ 張原溪

近期國際局勢急遽升溫。從伊朗相關戰火到委內瑞拉的緝毒行動，看似各自獨立的區域議題，實際上卻逐漸匯聚成一股新的地緣政治壓力。令人意外的是，在這一連串事件中，真正承受衝擊的對象，反而是遠在東亞的北京。

觀察美國總統川普近來的政策走向，可以明顯感受到其對外戰略正在出現轉折。過去外界普遍認為，川普政府更重視國內議題與經濟優先，但近期美方在多個地區同時加大行動力度，顯示華府已不再僅僅專注於內政，而是重新強調其全球影響力與戰略部署。無論是對中東局勢的強勢介入，還是對拉丁美洲毒品與安全問題的積極作為，都反映出美國正在重塑國際角色。

在此背景下，北京所面臨的壓力也隨之升高。伊朗與委內瑞拉長期被視為中國在能源與政治層面的重要夥伴，一旦這些地區受到美國介入，勢必間接影響中國的戰略布局與外交空間。換言之，看似分散的衝突，實際上正逐步形成對北京的多面夾擊。

也因此，三月底舉行的「川習會」。在當前氣氛下，有人擔心雙方關係緊張可能導致會談延期甚至取消。然而綜合各方情勢研判，這場高峰會如期舉行的可能性依然相當高。對華府而言，面對多線戰略布局，更需要與北京維持一定程度的溝通與談判空間；而對中國而言，在外部壓力升高之際，也同樣需要透過高層對話降低衝突風險。

真正令人關注的，反而是談判桌上的籌碼安排。在美中長期博弈中，台灣始終是敏感而重要的議題。當雙方試圖在貿易、安全與地緣政治議題上尋求某種平衡時，台灣是否被納入交換條件，成為某種「戰略讓步」的象徵，自然引發各界憂慮。

然而，台灣的命運不應只是大國角力下的附屬變數。面對國際變局，台灣更需要強化自身的戰略價值與外交能見度，使其在區域安全與經濟體系中扮演不可或缺的角色。唯有如此，才能避免在大國談判中淪為被動的籌碼。

當前局勢顯示，美國的全球戰略正在重新調整，而中國也在多重壓力下尋求穩定。三月底「川習會」的真正意義，恐怕不僅是兩國領導人的一次會面，更是新一輪全球權力競逐的前哨。至於台灣如何站穩腳步，將是未來最值得關注的關鍵問題。

（作者是退休教師）

