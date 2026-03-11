社論》台灣的成功就是他們的失敗？

行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋，替台灣隊加油。（中央社檔案照）

第六屆世界棒球經典賽，連輸兩場後，台灣對壘捷克，行政院長卓榮泰現身東京巨蛋。比北京還早，藍白兩道歇斯底里、潑婦罵街，斥責卓院長公器私用、怠忽國事等等。乍聽之下，彷彿卓院長做了什麼愧對台灣的事。然而，對關注WBC的國球粉絲，卓院長在假日前往東京巨蛋加油，台捷之戰創下十四比零佳績，下一場再以五比四力退勁敵南韓，不啻來得正是時候的「福星」。況且，盧秀燕不是才形容自己的訪美行程：「每一位中華民國的國民，都應該為自己的國家能見度盡一分心力」？不知是否中國隊沒有參加WBC，不關心Team Taiwan輸贏的藍白政客，罵的比對岸的王毅更尖酸。難道，台灣的成功就是他們的失敗？真是舔共奇觀！

另一廂，為此中國外交部副部長向日本駐中大使致電抗議。日本官房長官回應：就他所知，台灣當局已說明卓榮泰訪日屬於私事，日本政府對此沒有任何評論，且卓榮泰並未和日方官員碰面。北京玩過乒乓外交，當然不會對棒球外交麻木不仁。但是，此時此刻，大張旗鼓撻伐台日，後座力恐怕大於震懾力，高市人氣也將越打越旺。特別是，時值兩會期間，習近平再來個外交大暴走，徒顯自己對日外交、對台反獨的失敗。所以呢，比較低風險的方式，乃是透過台灣的同路人先行內耗。但求約束台日雙方，不要張揚外交突破，北京便可最大程度傷害控制。更何況，號稱知日派，王毅也不願在滑跤的地方繼續滑跤，在習近平面前自曝其短。

卓院長快閃東京WBC，有幾個背景值得注意：一，美、以聯手軍事打擊伊朗，且首日便斬首哈米尼等領導高層。二，中國正在舉行兩會大戲，張又俠、劉振立雖已落馬，但習近平鞏固領導中心仍待努力。三，高市早苗「台灣有事」論述，引發北京外交大暴走，但報復手段層層堆疊，反而令高市獲得當前絕對優勢。四，台灣藍白兩道力阻一‧二五兆國防特別預算案，北京似乎在後面下指導棋，華府則對藍白軟硬兼施，而今年在北京眼中是「中美關係的大年」。五，三月底、四月初，川普第二任首訪中國，而一般預估，即使川習會順利舉行，積極成果並不樂觀。六，川普訪中之前，三月中下旬，高市搶先訪美。川習會有了這些背景音樂，台灣現任行政院長的外交突襲行動，背後各方的盤算耐人尋味。北京有其內憂外患，川普打擊邪惡軸心正順手，高市也對北京外交施壓免疫了，故而，卓院長專機飛日，有何不可？至於，快閃之間，台日美有什麼聯動秘辛，且待來日揭曉。

回到卓院長快閃東京，此舉毫無疑問地宣告了，高市的對中、對台政策正在脫鉤化。更值得注意的是，在國際上這不是孤立的案例。二月底，德國總理梅爾茨訪中出發前，就台灣議題明確指出：德國政府將持續維持一中政策，但其「具體內涵由德國自行界定」。在此之前，去年最後一季，德國外長瓦德福在接受路透訪問時表示：德國的一中政策不變，但「政策內容由我們自行決定，其中也包括不得武力改變現狀。」當時中國外交部堅持：一中原則「沒有任何自行定義的理由和空間」，必須明確反對台獨。顯然，德國並不買賬。最刺耳的聲音，當然還是來自華府。川普，去年底赴南韓APEC會見習近平之前，在專機上公開宣稱：台灣就是台灣。在此之前，AIT、國務院相繼發言：開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約等文件，均未決定台灣最終的政治地位。尼克森、季辛吉鎖進檔案室半個世紀後，「台灣地位未定論」又在川普時代復活了。

除了卓院長的對日外交突破，最近藍白兩道聲討的另一題材，乃是揭露我國陸軍司令密訪菲律賓，追剿賴政府出資升級美軍基地，唯恐天下不知我國軍事佈署。對菲，對日，藍白兩道生氣的理由一以貫之：因為美國隊強化第一島鏈防線，北京的主子不高興。北京已下達否決軍購的命令了，遑論其它？因此之故，只要台灣有軍事合作、外交突破，藍白就先大聲嚷嚷，接著北京恫嚇，務必令第一島鏈中心定位的台灣淪為破口。油性渣仔一直浮上水面，內賊、外敵毫不遮掩地狼狽為奸，這就是台灣當前的「特殊國情」！本屆會期，藍白聯手在國會推動「愛國修法」，包括「不在籍投票法草案」、「公民投票法修正草案」、「國籍法修正草案」、「離島建設條例修正草案」等，馬年正在上演木馬屠城記，國安危機令人憂心忡忡。二千三百萬人，如果不能根除這種病態國情，一旦大難臨頭恐將藥石罔效！

