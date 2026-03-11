自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》台灣的成功就是他們的失敗？

2026/03/11 05:30

行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋，替台灣隊加油。（中央社檔案照）行政院長卓榮泰日前現身東京巨蛋，替台灣隊加油。（中央社檔案照）

第六屆世界棒球經典賽，連輸兩場後，台灣對壘捷克，行政院長卓榮泰現身東京巨蛋。比北京還早，藍白兩道歇斯底里、潑婦罵街，斥責卓院長公器私用、怠忽國事等等。乍聽之下，彷彿卓院長做了什麼愧對台灣的事。然而，對關注WBC的國球粉絲，卓院長在假日前往東京巨蛋加油，台捷之戰創下十四比零佳績，下一場再以五比四力退勁敵南韓，不啻來得正是時候的「福星」。況且，盧秀燕不是才形容自己的訪美行程：「每一位中華民國的國民，都應該為自己的國家能見度盡一分心力」？不知是否中國隊沒有參加WBC，不關心Team Taiwan輸贏的藍白政客，罵的比對岸的王毅更尖酸。難道，台灣的成功就是他們的失敗？真是舔共奇觀！

另一廂，為此中國外交部副部長向日本駐中大使致電抗議。日本官房長官回應：就他所知，台灣當局已說明卓榮泰訪日屬於私事，日本政府對此沒有任何評論，且卓榮泰並未和日方官員碰面。北京玩過乒乓外交，當然不會對棒球外交麻木不仁。但是，此時此刻，大張旗鼓撻伐台日，後座力恐怕大於震懾力，高市人氣也將越打越旺。特別是，時值兩會期間，習近平再來個外交大暴走，徒顯自己對日外交、對台反獨的失敗。所以呢，比較低風險的方式，乃是透過台灣的同路人先行內耗。但求約束台日雙方，不要張揚外交突破，北京便可最大程度傷害控制。更何況，號稱知日派，王毅也不願在滑跤的地方繼續滑跤，在習近平面前自曝其短。

卓院長快閃東京WBC，有幾個背景值得注意：一，美、以聯手軍事打擊伊朗，且首日便斬首哈米尼等領導高層。二，中國正在舉行兩會大戲，張又俠、劉振立雖已落馬，但習近平鞏固領導中心仍待努力。三，高市早苗「台灣有事」論述，引發北京外交大暴走，但報復手段層層堆疊，反而令高市獲得當前絕對優勢。四，台灣藍白兩道力阻一‧二五兆國防特別預算案，北京似乎在後面下指導棋，華府則對藍白軟硬兼施，而今年在北京眼中是「中美關係的大年」。五，三月底、四月初，川普第二任首訪中國，而一般預估，即使川習會順利舉行，積極成果並不樂觀。六，川普訪中之前，三月中下旬，高市搶先訪美。川習會有了這些背景音樂，台灣現任行政院長的外交突襲行動，背後各方的盤算耐人尋味。北京有其內憂外患，川普打擊邪惡軸心正順手，高市也對北京外交施壓免疫了，故而，卓院長專機飛日，有何不可？至於，快閃之間，台日美有什麼聯動秘辛，且待來日揭曉。

回到卓院長快閃東京，此舉毫無疑問地宣告了，高市的對中、對台政策正在脫鉤化。更值得注意的是，在國際上這不是孤立的案例。二月底，德國總理梅爾茨訪中出發前，就台灣議題明確指出：德國政府將持續維持一中政策，但其「具體內涵由德國自行界定」。在此之前，去年最後一季，德國外長瓦德福在接受路透訪問時表示：德國的一中政策不變，但「政策內容由我們自行決定，其中也包括不得武力改變現狀。」當時中國外交部堅持：一中原則「沒有任何自行定義的理由和空間」，必須明確反對台獨。顯然，德國並不買賬。最刺耳的聲音，當然還是來自華府。川普，去年底赴南韓APEC會見習近平之前，在專機上公開宣稱：台灣就是台灣。在此之前，AIT、國務院相繼發言：開羅宣言、波茨坦公告、舊金山和約等文件，均未決定台灣最終的政治地位。尼克森、季辛吉鎖進檔案室半個世紀後，「台灣地位未定論」又在川普時代復活了。

除了卓院長的對日外交突破，最近藍白兩道聲討的另一題材，乃是揭露我國陸軍司令密訪菲律賓，追剿賴政府出資升級美軍基地，唯恐天下不知我國軍事佈署。對菲，對日，藍白兩道生氣的理由一以貫之：因為美國隊強化第一島鏈防線，北京的主子不高興。北京已下達否決軍購的命令了，遑論其它？因此之故，只要台灣有軍事合作、外交突破，藍白就先大聲嚷嚷，接著北京恫嚇，務必令第一島鏈中心定位的台灣淪為破口。油性渣仔一直浮上水面，內賊、外敵毫不遮掩地狼狽為奸，這就是台灣當前的「特殊國情」！本屆會期，藍白聯手在國會推動「愛國修法」，包括「不在籍投票法草案」、「公民投票法修正草案」、「國籍法修正草案」、「離島建設條例修正草案」等，馬年正在上演木馬屠城記，國安危機令人憂心忡忡。二千三百萬人，如果不能根除這種病態國情，一旦大難臨頭恐將藥石罔效！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書