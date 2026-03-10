自由廣場》廖偉翔戲謔預算 凸顯藍白國會失職

◎ 葉昱呈

台灣隊近日在東京巨蛋奮戰，全國球迷齊聲應援。場上每一次拚搏，都凝聚著國人對國家榮耀的期待。然而，就在這股團結氛圍之中，國民黨立委廖偉翔卻在社群發文稱：「編多少能贏大谷翔平？你給個數字大家來討論」。一句看似調侃的發言，不僅令球迷錯愕，也引發社會對政治人物公共角色的質疑。

問題不只是一句玩笑話，而是其背後反映的政治現實。立法院依法負有審議中央政府總預算的憲政職責，但今年度總預算自去年送入國會以來，至今仍遭藍白陣營長期卡關。新會期早已開始，二〇二六年也已進入三月，整體預算卻仍停留在「一頁未審」的狀態。預算審議是國會監督行政的核心機制，也是民主政治運作的基本程序。若以政治對抗取代制度審查，長期拖延預算，實質上不僅使國家治理陷入制度性停滯，也使預算審議逐漸偏離憲政設計的本意。

預算卡關已對公共政策產生實質衝擊。國防裝備維修保養與戰備補給經費受阻，影響部隊戰備整備；交通建設如桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化等重大工程可能延宕；經濟部推動半導體與新興通訊研發的補助難以執行；外交部拓展產業外交的資源受到限制；衛福部在疫苗採購與醫療韌性整備上的計畫亦面臨推動困難。預算延宕的代價，最終承受的並非政黨，而是整個社會。

運動競技講究實力與紀律，國家治理也需要責任與專業。球員在球場上拼盡全力，為的是爭取勝利與榮耀；立委在憲政體制中行使權力，理應以審慎專業回應人民託付。然而，藍白立委拒審預算，廖偉翔卻在網路上戲謔預算數字。如果國會不認真審議，再多關於「要編多少錢」的討論，也只會淪為逃避責任的政治口號，並凸顯藍白的失職。

（作者是公務員）

