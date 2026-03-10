自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》廖偉翔戲謔預算 凸顯藍白國會失職

2026/03/10 05:30

◎ 葉昱呈

台灣隊近日在東京巨蛋奮戰，全國球迷齊聲應援。場上每一次拚搏，都凝聚著國人對國家榮耀的期待。然而，就在這股團結氛圍之中，國民黨立委廖偉翔卻在社群發文稱：「編多少能贏大谷翔平？你給個數字大家來討論」。一句看似調侃的發言，不僅令球迷錯愕，也引發社會對政治人物公共角色的質疑。

問題不只是一句玩笑話，而是其背後反映的政治現實。立法院依法負有審議中央政府總預算的憲政職責，但今年度總預算自去年送入國會以來，至今仍遭藍白陣營長期卡關。新會期早已開始，二〇二六年也已進入三月，整體預算卻仍停留在「一頁未審」的狀態。預算審議是國會監督行政的核心機制，也是民主政治運作的基本程序。若以政治對抗取代制度審查，長期拖延預算，實質上不僅使國家治理陷入制度性停滯，也使預算審議逐漸偏離憲政設計的本意。

預算卡關已對公共政策產生實質衝擊。國防裝備維修保養與戰備補給經費受阻，影響部隊戰備整備；交通建設如桃園鐵路地下化、花東鐵路雙軌電氣化等重大工程可能延宕；經濟部推動半導體與新興通訊研發的補助難以執行；外交部拓展產業外交的資源受到限制；衛福部在疫苗採購與醫療韌性整備上的計畫亦面臨推動困難。預算延宕的代價，最終承受的並非政黨，而是整個社會。

運動競技講究實力與紀律，國家治理也需要責任與專業。球員在球場上拼盡全力，為的是爭取勝利與榮耀；立委在憲政體制中行使權力，理應以審慎專業回應人民託付。然而，藍白立委拒審預算，廖偉翔卻在網路上戲謔預算數字。如果國會不認真審議，再多關於「要編多少錢」的討論，也只會淪為逃避責任的政治口號，並凸顯藍白的失職。

（作者是公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書