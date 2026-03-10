自由廣場》卓揆訪日 台日「根回外交」新突破

◎ 王輝生

行政院長卓榮泰七日在駐日代表李逸洋陪同下，突然現身東京巨蛋觀賞棒球賽，使台灣隊士氣大振，以十四比零大敗捷克隊。這是台日斷交以來台灣閣揆首度訪日，《朝日新聞》特以頭版報導此一重大突破。此行至少透露出四層意涵。

一、台日交流的持續升溫：近年台灣高官訪日愈趨頻繁。二〇二二年副總統賴清德的弔唁之旅；次年行政院副院長鄭文燦；去年七月外交部長林佳龍、九月立法院長韓國瑜接踵訪日。這些往來雖未具正式外交名義，卻是在中國壓力下匍匐前進的「非官方交流」。

二、日本外務省態度趨緩：日本外務省處理台灣事務的單位，設於亞洲大洋洲局中國‧蒙古課之下的台灣班，與港澳並列。由於台灣班官僚多以派駐中國為職涯目標，所以在台日交流上往往對中國察言觀色。然而隨著區域情勢變化與台日互動升溫，外務省官僚對台態度亦逐漸緩和。

三、高市早苗首相力挺：由於台日並無邦交，日本對台灣現任高官的訪日有所限制。此次在中國虎視眈眈下，台灣閣揆訪日得以成行，若無高市首相的鼎力支持，恐難促成。見微知著，顯示高市內閣對台政策已樹立新里程碑。

四、根回外交的成功：日文「根回し」意指凡事正式決策前事先透過私下溝通，建立共識後，再公開的行事風格。據知情人士透露，此次「根回外交」的關鍵人物是「台灣日本關係協會」會長謝長廷及自民黨幹事長代行萩生田光一，尤其最近謝長廷頻頻訪日穿針引線，又是卓榮泰的老長官，默契十足；而駐日代表李逸洋居間協調，使可作不可說的「根回外交」發揮淋漓盡致。

在日中關係逐漸緊張、而高市首相正準備訪美、美國總統川普即將訪中的敏感時刻，若依慣例，日本外務省官僚往往會勸阻台灣知難而退，以避免節外生枝。如今日本毅然促成台灣閣揆訪日，顯示日本底氣十足且逐步撤去過去的政治藩籬，其象徵意義不言可喻。

台日唇齒相依以前常被視為政治口號，如今隨著交流層級提升與合作機制逐漸成形，台日關係正日漸昇華為制度化的命運共同體。（作者是日本開業醫師、京都大學醫學博士）

