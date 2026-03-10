自由廣場》油價動盪下的民生壓力 政府應未雨綢繆

◎ 李嘉賢

美伊戰火致使國際原油價格狂飆，台股周一開盤應聲下跌逾兩千點。依據過往經驗，國內油價只要往上飆升，各類民生必需品價格開始蠢動，一旦油價漲勢不止，物價就會跟著產生連動效應，最終導致民怨四起。

此次的美伊戰火顯然已經不似川普當初「速戰速決」的預期，其中位處在戰場的荷姆茲海峽是石油、天然氣以及各國商船的必經之地，更遭到伊朗的封鎖，因此這場戰爭究竟將持續多久、如何落幕，對油價的衝擊又會到何種程度都難以估算，民進黨政府必須做好萬全的因應才行。

請繼續往下閱讀...

首先，即便中油已經啟動所謂的「亞鄰最低價」與「油價平穩機制」，使油價的漲幅看起來沒有那麼驚人，但倘若美伊戰火未歇，油價依舊會持續上漲。這種「溫水煮青蛙式」的漲法，非但不會麻痺民眾的感官，在價格不斷翻升下，反而會讓人有又被剝了一層皮的相對剝奪感，政府不可不防。

其次，過往物價一旦隨著油價調漲上去之後，即便後續油價有所回跌，物價卻從未跟著調降，因此政府一方面必須盯緊民生物價的波動變化，別讓商家故意趁機哄抬價格，另一方面，若美伊戰火持續導致物價真的抑制不住，那麼後續待油價回穩後，也要設定物價調降的機制，替民眾的荷包做好把關工作。

美國總統川普是個不按牌理出牌的人，但既然美伊戰火已被挑起，政府就有責任將這場戰爭對台灣產生的衝擊降至最低，尤其攸關民眾荷包的油、物價連動，一定要記取過往的教訓，別重蹈覆轍了！（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法