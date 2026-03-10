自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》伊朗遇難將亡 盟友中國只剩鍵盤助陣

2026/03/10 05:30

◎ 林逸民

當習近平夢想「大國崛起」，鐵桿盟友伊朗曾是「一帶一路」海陸兩線交會的中心，其重要性不言可喻，然而中國始終缺乏遠洋軍事投射能力，一帶一路只是紙上談兵，如今不論伊朗遭攻擊本身，還是伊朗宣稱封鎖荷姆茲海峽導致全球航運大亂也大為影響中國，中國一樣束手無策。

中國偷偷運送物資，也是馬上就被逮個正著，隨著美國與以色列戰爭目標超速達成，中國只能支援唯一最擅長的，那就是「認知作戰」，網路上大批簡體中文假消息氾濫成災，利用AI製作假圖片，或是變造新聞，每天不斷宣傳。

伊朗慘遭斬首，伊朗革命衛隊基層因為中樞破壞，自行胡亂發射飛彈，惹火了所有波灣國家，在假新聞的世界中，卻是「化整為零」的偉大戰略；伊朗的飛彈發射器、飛彈庫、無人機工廠全面遭到消滅，因此發射數量比起首日快速減少，即將歸零，但在假新聞世界中，伊朗的飛彈無人機鋪天蓋地，聲稱帶給美國無比傷害，林肯號航空母艦不知被假新聞擊沉了多少次。

國內許多媒體還與這種假新聞互相唱和，伊朗根本沒有確認發射出去的飛彈是否擊中目標的方式，卻還有親中媒體每天引用伊朗聲稱的戰報。

這一切鬧劇，讓人想起第二次波灣戰爭時，伊拉克海珊政府的發言人薩哈夫，聲稱「是美軍被包圍」，當美軍兵臨巴格達，他先是否認，接著又聲稱美軍大舉自殺，而當美軍開至巴格達市中心，他堅稱那是「腦袋壞掉的幻想」，不過稍後改口稱美軍會葬身於巴格達，美軍就要投降了！這些發言當然對戰況一點幫助都沒有，很快美軍控制巴格達、薩哈夫被捕，結束了發言人生涯。

當伊朗最需要援手的時候，中國只支援無數的「今之薩哈夫」，台灣與中國唱和的親中勢力們不妨捫心自問：自己對中國的重要性比起伊朗如何？當美國找上門來興師問罪時又會如何？

美國是真的會計較，伊朗戰爭中美國宣稱盟邦耗用了許多愛國者飛彈，於是就從南韓調度，為何倒楣的是南韓？當然是因為李在明想要親中遭修理。

伊朗佔中國原油進口量僅一兩成，但卻是中國進口成本最低的原油來源，如今遭截斷，搭配戰爭使國際油價大漲，對能源效率全球最低的中國，造成相當沉重的打擊，中國急忙禁止汽柴油成品出口，更罕見地停止了軍機繞台，其壓力之大可見一般。

台灣的親中份子，見到委內瑞拉、伊朗接連遭拔除，也該見風轉舵、棄暗投明，別再跟著當「今之薩哈夫」，否則最終只會成為全球笑柄。（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

