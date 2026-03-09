自由廣場》當國會審查預算淪為「點菜式政治」

◎ 小肯

近日行政院長卓榮泰決定不副署立法院藍白通過的三項修法，在野指控閣揆「架空國會」。然而，觀察最近國會的整體運作，令人憂心的問題其實不是行政院是否副署，而是國會是否仍然願意負責任地行使審查預算與立法權。在民主制度中，預算審查是國會最重要的權力之一。立院應透過完整審議、政策辯論與制度化程序，監督政府的財政運作。然而國會運作卻呈現另一種景象，總預算審查屢屢卡關，但個別政治議題卻被快速三讀通過，預算審查變成拖延工具，而法案卻被當作政治表演的舞台。

這正是典型的「點菜式政治」，在野黨並非沒有能力審查預算，而是選擇只挑對自己有政治效果的議題操作。某些預算被大肆批評、要求刪減，但涉及整體政策與國家發展的財政結構問題，卻缺乏完整討論。甚至在國防預算等重大議題上，在野黨也提出大幅縮減或附加限制條件的方案，引發行政部門與安全專家的疑慮。

更令人質疑的是，立法院近期通過的部分修法，也被行政院認為明顯違反憲政原則，甚至可能推翻既有司法判決或為特定政黨利益量身訂做。正因如此，行政院長才選擇不副署，以避免違憲或窒礙難行的法律直接生效。在憲政體制下，行政院長擁有副署權，本來就是行政權對立法權的一種制衡。如果立法院認為行政院做法不當，憲法也提供了政治責任機制，例如提出不信任案或倒閣。真正的憲政精神，是讓制度運作，而不是用政治口號取代制度討論。

問題的核心其實很簡單，如果在野黨認為代表多數，就應負起多數的責任。國會多數不只是通過政治法案的權力，更包括完整審查總預算，當預算審查被拖延、政治法案卻被快速通過，國會監督就會淪為政治操作。這不僅無助於民主制度的健全，更可能讓公共政策陷入長期僵局。民主政治需要制衡，但更需要責任。如果國會只剩下「點菜式立法」，那麼真正被犧牲的，將不是行政院或某個政黨，而是整個民主制度的品質。

（作者為社工師）

