自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當國會審查預算淪為「點菜式政治」

2026/03/09 05:30

◎ 小肯

近日行政院長卓榮泰決定不副署立法院藍白通過的三項修法，在野指控閣揆「架空國會」。然而，觀察最近國會的整體運作，令人憂心的問題其實不是行政院是否副署，而是國會是否仍然願意負責任地行使審查預算與立法權。在民主制度中，預算審查是國會最重要的權力之一。立院應透過完整審議、政策辯論與制度化程序，監督政府的財政運作。然而國會運作卻呈現另一種景象，總預算審查屢屢卡關，但個別政治議題卻被快速三讀通過，預算審查變成拖延工具，而法案卻被當作政治表演的舞台。

這正是典型的「點菜式政治」，在野黨並非沒有能力審查預算，而是選擇只挑對自己有政治效果的議題操作。某些預算被大肆批評、要求刪減，但涉及整體政策與國家發展的財政結構問題，卻缺乏完整討論。甚至在國防預算等重大議題上，在野黨也提出大幅縮減或附加限制條件的方案，引發行政部門與安全專家的疑慮。

更令人質疑的是，立法院近期通過的部分修法，也被行政院認為明顯違反憲政原則，甚至可能推翻既有司法判決或為特定政黨利益量身訂做。正因如此，行政院長才選擇不副署，以避免違憲或窒礙難行的法律直接生效。在憲政體制下，行政院長擁有副署權，本來就是行政權對立法權的一種制衡。如果立法院認為行政院做法不當，憲法也提供了政治責任機制，例如提出不信任案或倒閣。真正的憲政精神，是讓制度運作，而不是用政治口號取代制度討論。

問題的核心其實很簡單，如果在野黨認為代表多數，就應負起多數的責任。國會多數不只是通過政治法案的權力，更包括完整審查總預算，當預算審查被拖延、政治法案卻被快速通過，國會監督就會淪為政治操作。這不僅無助於民主制度的健全，更可能讓公共政策陷入長期僵局。民主政治需要制衡，但更需要責任。如果國會只剩下「點菜式立法」，那麼真正被犧牲的，將不是行政院或某個政黨，而是整個民主制度的品質。

（作者為社工師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書