自由廣場》胡，怎麼說）藍白賣台版軍購，千呼萬喚「屎」出來！

2026/03/09 05:30

◎ 胡文輝

千呼萬喚「屎」出來！藍、白兩黨用盡程序封殺極惡手段，阻撓政院版軍購案一百多天後，總算提出各自的軍購版本，三案一起付委。不過，藍白兩版軍購案一端出，都聞到濃濃屎臭味，竟是舔共賣台拉出兩坨屎！

藍白兩個軍購版本雖略有差別，但只要觀察其內容及操作，就可看出都包藏狼子心態及狠毒肝腸，這兩個黨版都是打著支持軍購旗號反軍購、嘴巴喊捍衛國防實際是要毀國防，若不叫賣台版軍購什麼才叫賣台版軍購！

「汝要和平，必先備戰」，這是從古到今不易的道理。藍白首腦現今想的卻是，「我要投降，先毀國防」！屎藍版軍購案三八〇〇億元＋N、屎白版四千億元，把以實力求和平的政院版八年一．二五兆元亂刀砍掉七成，更把台灣國防整體戰力砍的千瘡百孔，把防衛配套砍的七零八落，根本就是要砍斷國軍手腳、任共軍蹂躪。

政院版軍購條例要打造的台灣之盾，建構非紅供應鏈武器生產體系、建構各軍種武器先進指管及協同作戰系統等，都對台灣防衛至為重要、攸關國家存亡，卻在屎藍、屎白版中大部分被砍光光，有的砍掉其中核心戰力，讓國軍無法用來阻卻敵軍來犯。

屎藍版、屎白版軍購案被批評不專業、不懂裝懂、抄襲、亂砍、部分貼上手法太粗糙，千呼萬喚藍白屎出來，非浪得屎名。不過，在破壞台灣國防部分，藍白可是「精準打擊」，尤其大號屎藍版，根本壞事作絕。只要看藍委林沛祥、馬文君、王鴻薇端出「支持軍購、捍衛國防」、內容卻是「反軍購、毀國防」時露出屎面，就不打自招了。

所謂＋N就是陰謀，就是用程序設雷區卡死未來對美軍購，屎藍版限定要先看到美國的發價書（LOA），政院才能提出新的特別條例送立院審查，背離多年來台美軍購以及美國軍售各國的常規順序，屎藍版就是用顛倒程序鎖死軍購案，讓台灣再也買不到美國的武器系統，藉此全面封殺對美軍購。

屎藍版砍掉自主委製與商購部分，不讓中科院雄字號飛彈威懾共軍、衛國保台，商購部分被砍，包括無人機及反無人機系統技術移轉、引進、研發及產製鏈建構都受阻。

屎藍屎白版屎多多，罄竹難書，但只要看他們背後，傳出中共下旨藍白軍購須守住「三不得」紅線，台灣不得有破壞台海戰略態勢的武器，不得涉及台灣與美國及他國分工或聯合產製，不得放大台灣國防工業產能，藍白為何屎來屎去屎台灣，對照三不得就真相大白，原來藍白都是打工的，屎藍、屎白版都屎自紅赤版！

還有，屎藍版限定施行期限為二〇二八年底，是不是期待那一年，你們舔共賣台陰謀已大功告成，所以下面就沒有了？瞎挺舔共賣台屎版軍購的藍白委，吃屎去吧！

（作者為資深媒體人）

