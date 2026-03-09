自由廣場》卓揆訪日＋司令訪菲 印太防線紅不讓

◎ 楊智強

最近日本的東京市區彷彿台人街，巨蛋球場台灣主場內迴盪著Team Taiwan的吶喊聲，玩起波浪舞。球賽看台上，行政院長卓榮泰的低調身影格外引人注目。這不僅是單場「棒球外交」的應援，更是政治禁忌的實質突破。卓揆此行，象徵著自台日斷交五十四年以來，首度有現任行政院長踏上日本領土，為台日高層往來擊出一發歷史性全壘打。

回顧歷史，上一回有我國現任閣揆公開造訪日本，要追溯至一九七〇年，當時嚴家淦院長赴日出席「大阪萬國博覽會」活動。此後，台日關係因為「一中原則」的陰影，始終在非正式與低調的夾縫中求存。然而，時隔超過半世紀，卓揆以私人看球名義「快閃」東京，背後若無台日高層、乃至美方默契與支持，斷難成行。這不僅顯示日方對「台灣有事、日本有事」的認知，已從口號轉化為實質外交空間，更印證台灣行政首長已開啟在印太盟友間穿梭的戰略韌性。

請繼續往下閱讀...

不言而喻的默契，同步浮現在南太平洋防線。卓揆觀賽之際，陸軍司令上將呂坤修日前數次密訪菲律賓的消息，更適時在媒體揭露，為印太局勢補上了軍事合作的關鍵拼圖。呂司令數度訪菲，內容涉及軍事基地升級與彈藥供應鏈合作，這顯示第一島鏈的防衛已不再是各國自掃門前雪，而是在美國整合下，逐步形成日、台、菲「三位一體」的集體防衛共識。當北方有卓揆的政治突破，南方有呂司令的軍事對接，台灣「總合外交」正以靈活手腕，將地緣政治的威脅轉化為區域聯防的合作夥伴關係。

可笑的是，台北市長蔣萬安等藍營政客卻淪於盤算幾斗公帑的報帳細節，「見樹不見林」的淺見薄識，正是國民黨在外交戰略無能下的集體焦慮反射，長期陷於「恐共媚共」軟骨症。政府擊出外交紅不讓，竟斤斤計較打者要自費買球棒，烏賊戰術試圖遮蔽台灣地緣突破的酸葡萄心理，可說是自曝其短。

台灣正以韌性與自信，在世界的舞台上大步向前。縱使前進邁阿密還需要更多機運，但捍衛國家主權的外交賽，台灣隊一定要贏，更讓民主台灣的旗幟，在太平洋的浪潮中屹立不搖！

（作者為社會科教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法