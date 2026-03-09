自由電子報
自由廣場》舉國歡騰～台灣國球團結你我

2026/03/09 05:30

◎ 賴明煌

二〇二六年世界棒球經典賽C組在日本東京巨蛋開打，前天在台灣迎戰捷克賽事時，我國行政院長低調現身為台灣加油，突破台日斷交五十四年以來，首位現任閣揆訪日，並與現場球迷見證本屆首勝。在日相高市早苗的「台灣有事，就是日本有事」的首顆直球進壘後，在此感到日本友台的連續幾顆好球進壘，日本餵球給台灣揮棒擊出安打。

無獨有偶，昨天上演的台韓大戰，在台灣隊將士用命與全場逾四萬觀眾及全國民眾在電視機前守望，終在延長賽的第十局，寫下經典賽史廿年來首次擊敗南韓隊的歷史紀錄。尤其是台灣隊長陳傑憲在手傷骨裂的情況下，帶傷上陣、奮力跑回本壘得到關鍵致勝分，讓舉國振奮不已。

棒球是台灣的國球，超越了政治上的牽絆，讓台灣人民團結一致抗敵，把我們平常彼此間的歧見，熔煉在揪甘心的台灣隊一定要贏的無私境界上，特別是在現場的台灣球迷與應援團Team Taiwan的忘我表現，似把東京巨蛋變成台北大巨蛋，讓全球觀看者無不敬畏台灣的旋風與魅力。我們祈禱賴總統也有機會，與國家隊一起到日本、到美國，來親自現場鼓舞士氣，為台灣代表隊再獲未來賽局更佳成績，讓台灣國際外交與國防擊出滿貫全壘打。

（作者為工程技師）

