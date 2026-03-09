自由廣場》從仰望大谷到棒打南韓 「台灣精神」讓人感動落淚！

◎ 林柏寬

中國國民黨立委在台灣慘敗給日本後發文諷刺，「要編列多少預算，台灣才能贏過大谷翔平？」八日台灣在與南韓你來我往的比賽中，全隊擊出三轟，最終在延長賽以一分力克南韓的史詩戰役，不知道南韓的在野民代會不會也貼文反諷，「要編列多少預算，南韓才能贏過台灣？」

預算能蓋頂級球場、請名教練，卻買不到為棒球跳動的純粹靈魂。看著台灣球員奪勝後淚流滿面，這份燃燒生命的「台灣精神」，才是讓全民熱淚盈眶的無價之寶！

首先，台日戰那〇：十三的比分，數字或許冰冷，但球場上的溫度卻是無比炙熱。賽後，旅美好手鄭宗哲直言兩隊「不在同一個等級」，被球迷暱稱「國防部長」的張育成也坦承日本隊實力強大，我們必須更努力。這些話雖然殘酷，卻是面對世界最高殿堂時最誠實的省思。

最讓我動容的，是賽前大谷翔平練打頻頻開轟時，台灣頂尖球星們在場邊屏氣凝神的注視。他們彷彿變回了熱愛棒球的小男孩，仰望著將人類極限推向未知的巨人。這不是長他人志氣，而是對極致技藝最誠摯的崇拜。大谷的存在超越勝負，他的謙卑與自律，不是「預算」堆砌出來的，而是在允許做夢的土壤裡長成的參天大樹。

其次，台灣社會太習慣用「贏球」與「CP值」來定義成功，急著將天賦修剪成整齊的樹籬，卻忘了問孩子如何快樂專注地打球。別再問要多少錢才能贏過大谷了！面對這種百年難得一見的奇才，我們需要的不是計算機，而是謙卑與欣賞。台灣雖然輸給了日本，看見了差距，我們才知道努力的方向；我們在仰望中，重新確認了對棒球的純粹熱愛。

最後，身為台灣球迷，我們對台灣隊的愛始終如一。輸的時候，我們不離不棄、堅定加油；贏的時候，我們大聲喝采，感謝球員帶給我們的無限感動！現在，台灣隊晉級複賽的希望依然濃烈，請全台灣人民繼續為我們的英雄集氣！

在日本打贏澳洲後，給大家上一堂簡單的數學課。假設接下來南韓贏澳洲，那麼台、韓、澳戰績將同為二勝二敗，這時將比較球隊交戰的失分率（低者勝出）。只要今天南韓至少以八比三擊敗澳洲，台灣就能晉級！

全台球迷們，讓我們一起強力集氣，期待晉級的方程式順運而生，今晚的「韓澳打擊戰」，雙方盡情發揮火力，台灣隊挺進下一輪！

（作者為國中數學老師）

