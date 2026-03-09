社論》假監督之名封殺對美軍購

在野黨版本國防特別條例實際上是假藉監督之名，設置障礙，意圖破壞軍購案。（資料照）

行政院版一．二五兆元國防特別條例遭到十度封殺後，終於在上週五順利付委，而國民黨的「三八〇〇億元+N」版本亦一併付委，連同一月中旬先行付委的民眾黨四〇〇〇億元版本，將共同於立法院財政及國防委員會進行審查。朝野各有版本交付審查，看似強化國防已是朝野共識，但在野黨版本實際上是假藉監督之名，設置障礙，意圖破壞軍購案，國人必須嚴密觀察。

在中國積極擴張軍備，企圖成為全球霸權的路徑上，首當其衝的是台灣，以及鄰近中國的亞洲國家。近年來，中國經常以軍機、艦擾台，甚至進行圍台軍演，蠻橫至極，違反文明世界法則。中國不但騷擾台灣，更向世界推廣它的數位獨裁模式，因此與俄羅斯、伊朗、北韓形成邪惡軸心，是破壞世界和平的惡霸。面對流氓國家的進逼，美國在川普首度當選總統後，開始檢討過去美國政府的不作為，任憑邪惡勢力像病毒般蔓延，因此對中國啟動貿易戰，極力遏阻中國的擴張。此一抗中路線在拜登繼任總統後仍然延續，並將貿易戰擴大到金融戰、科技戰，以及地緣政治的對峙，彷彿一場現代版十字軍東征的民主聖戰。川普重返白宮後，更使用關稅戰促使美國製造回流，並且要求盟友承擔守護自身安全的責任。最近美國擒拿委內瑞拉前總統馬杜羅，以及向伊朗發動奇襲，顯然是川普邁向美國再度偉大的路徑圖。

在這種現實世界的脈絡中，自由開放的印太戰略下的第一島鏈，是防堵中共政治病毒蔓延的民主生命線。其中台灣在地緣政治與經濟板塊中是強韌的堡壘，不但具有重要戰略位置，且台灣完整的半導體供應鏈，更支撐全球科技業運轉。彭博研究報告評估，若美國與中國因台灣爆發軍事衝突，全球經濟第一年即會蒙受十兆美元的損失，衝擊程度超越武漢肺炎。台灣地位如此重要，但中共的威脅日益加劇，加上川普「使用者付費」的概念，台灣國防經費逐步增加到佔GDP五％，乃必然趨勢。在此情境下，行政院版的一．二五兆元國防特別預算，是美台雙方經過專業討論，符合台灣防衛需求，旨在構築保護台灣安全的「台灣之盾」。

「台灣之盾」﹙Taiwan Dome﹚是賴清德總統提出的戰略概念，透過八年一．二五兆元預算，打造一個結合AI人工智慧，整合美製與國造飛彈之多層次防空體系。台灣之盾要發揮功效，關鍵在於擁有精準火砲與長程精準打擊飛彈，且更須具有協調、整合、指揮戰場情資的「C5ISR及AI輔助指管系統」，作為統合作戰的大腦。此外，打造以無人載具產業為主的非紅供應鏈，發揮不對稱戰力，更可讓台灣之盾產生驚人的綜效，亦是台灣之盾不可或缺的一環。在這部分美國願意協助我國建立強大的軍工產業，預估能創造四〇〇〇億元產值、九萬個工作機會。其目標是生產廿萬架的無人機，更可在台海製造出「地獄景象」，防止中共蠢動。事實上，無人機在近年的戰爭中，逐漸發揮奇襲作用，是小國力搏大國的反制利器。但藍白的版本，卻未將「台灣之盾」、「非紅供應鏈」、「C5ISR及AI輔助指管系統」列入，等於購買的武器只能單獨作戰，不能發揮整體戰力。尤其，台灣若未建立本土的非紅供應鏈，一旦爆發戰爭，武器供應中斷，台灣將成為海上孤島。

尤有甚者，藍營版本不但大砍政院版約八七〇〇億元預算，更埋下一些地雷。例如︰一、要求執行期限只到一一七年十二月底，然而包括精準火砲、海馬士多管火箭等武器，因為不可能在此期限內交運完畢，無異實質封殺五項軍購案。二、藍營宣稱將以「發價書」（LOA）為依據，若有新的軍購項目再編列特別條例支應。但是，在軍購流程中，發價書是兩國政府根據作戰需求，是以專業評估所擬定的軍售合約草案，詳列武器品項、數量、預估金額、交貨期程，以及後續維修、支援條件，是美台政府之間最具法律效力的正式文件，並非單純的報價單。因此到了美方送出發價書，因有完備討論，因而效期不長，若等發價書到才編列預算，恐將緩不濟急，導致無法獲得產線優序，若是來不及簽署，必須重新排隊等候，將嚴重耽誤我國防需求。而台美軍購反映雙方關係的溫度，也是政治夥伴關係與戰略信任的體現，因而藍白種種無理要求，不但影響我國防戰力，更破壞了台美關係。在中共頻頻武力恫嚇之際，台灣若失去美國的支持，後果不堪設想。而這些效應或許是藍營背後老大哥所想要的結果。

總之，藍白將各黨版本的軍購條例付委，並不代表這場反軍購爛戲的終止，反而考驗才剛開始。從近年的戰爭衝突中，出現一種以人工智慧與精密武器引領的新戰爭型態。而當完美展現如此新戰力型態的美國，願意協助台灣打造強韌的防衛網時，藍白政客卻刻意迎合中共意旨，藉由各種理由削弱我國防，多數國人與藍白內部有識之士必須發出怒吼，力挽狂瀾，才能確保二千三百萬人的生命與財產安全。

