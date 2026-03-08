自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

星期專論》為了誰的體面和平？

2026/03/08 05:30

川普政府對中國的整體方針，特別是在兩岸關係上，迄今依然令人費解。（歐新社資料照）川普政府對中國的整體方針，特別是在兩岸關係上，迄今依然令人費解。（歐新社資料照）

◎馬明漢（Michael Mazza）

星期專論-馬明漢星期專論-馬明漢

川普政府對中國的整體方針，特別是在兩岸關係上，迄今依然令人費解。二〇二五年美國《國家安全戰略》（NSS）將防衛台灣列為優先要務，但其方式令一些觀察川普政府的人士感到訝異：「理想情況下藉由維持軍事優勢，嚇阻因台灣而起的衝突，是優先要務之一。」然而，兩個月後，美國《國防戰略》（NDS）卻隻字未提台灣，對中國的軍事優勢也毫無著墨，再度引發擔憂。該如何解讀這些前後不一的聲明，仍是個迄無定論的問題。

美國安戰略 防衛台灣列優先要務

在這兩份文件中，印太地區都被列為僅次於國土防衛與西半球的第二優先要務。美國必須先鞏固自家後院，才能因應更遙遠的挑戰，聽起來似乎順理成章。然而，閱讀國安戰略與國防戰略時，對於那些更遙遠的挑戰，尤其是與中國相關的挑戰，卻會得出截然不同的評估。

國安戰略將中國描繪成在經濟與軍事領域都構成嚴峻威脅的國家，並呼籲「在經濟與科技的長期競爭中贏得勝利」。可是，雖然川普首次執政時正式將美中關係重新定調為競爭，國防戰略卻未將中國視為威脅或競爭對手。事實上，國防戰略強調尋求「體面的和平（decent peace），其條件不僅對美國人有利，中國也能接受並與此共存」。由於美中兩國的根本利益處於直接對立狀態，這是一個不切實際的目標。或許，雙方可以達成一個彼此都不滿意的權宜妥協（modus vivendi），但皆大歡喜的局面絕無可能。

國防戰略載明 第一島鏈部署拒止防禦

儘管如此，國防戰略確實載明了國安戰略所指出的方向，即在第一島鏈沿線「建立、部署並維持強大的拒止型防禦」。在許多方面，這與美國長期的國防戰略是一致的。第一島鏈北起日本，向南穿過台灣至菲律賓，並向西延伸跨越南海南部沿岸水域。自從第二次世界大戰結束以來，第一島鏈連同朝鮮半島，共同構成美國在印太地區的實質前沿防線。第一島鏈是多個美國盟友及安全夥伴的所在地，美國可以藉此阻止敵對的亞洲霸權輕易進入太平洋（從而防止敵對勢力逼近美國本土），確保印太海上交通線的安全，並在必要時將軍事力量投射至亞洲大陸。

對於國安戰略與國防戰略承諾「沿第一島鏈進行拒止型防禦」，台北的政治領袖理應感到安心。正如國安戰略所言，台灣佔據關鍵地理位置：「台灣提供了直接通往第二島鏈（包含美國領土）的通道，並將東北亞與東南亞分隔為兩個截然不同的戰區。」自從麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍將台灣譽為「不沉的航空母艦」以來，美國領導者從未忽視這座島嶼的戰略重要性。這一點顯然並未改變。

川普權力平衡戰略 反淪動盪溫床

遺憾的是，川普政府正在捨棄其他經過驗證的戰略構想。在國防戰略發布後的首次公開談話中，美國戰爭部（國防部）負責政策的次長柯伯吉（Elbridge Colby）宣布，川普政府尋求的是「一種有利的權力平衡，使任何國家都無法強加其霸權」。這是一個激進的轉變。按照柯伯吉的說法，美國不再只是反對亞洲出現敵對霸權，也同樣反對自身的霸權地位。然而，正是美國這種距離遙遠、立意良善的霸權——受到大多數亞洲國家歡迎——為該地區數十年來維持和平與日益繁榮創造了條件。一種沒有任何國家能夠施加霸權的權力平衡，其實是引發動盪的溫床：表面上看似不偏不倚的平衡，往往會誘使修正主義者試圖加以顛覆。

柯伯吉的主張以及由他負責擬定的國防戰略，呼應他過去的學術觀點。他在二〇二二年寫道：「拒止戰略不需要一個專橫的美國」，「這不是為美國霸權辯護」，相反地，「它尊重其他國家的正當主張」。不過，中國堅稱，這些所謂的「正當」主張，也包括對台灣的所有權。因此，如果體面的和平可以討價還價，台灣勢必也會變成討價還價的籌碼。

（作者馬明漢為印太安全研究所（前2049計畫研究所）資深主任，也是全球台灣研究中心的非常駐資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書