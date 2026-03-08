自由廣場》政院「拒絕副署」的憲政防衛

◎ 島火

當前的立法院，已淪為藍白合流、毀憲亂政的修羅場。面對在野陣營以「改革」之名行「奪權」之實，企圖透過一連串閹割行政權、癱瘓國安防線的惡法，行政院果斷宣布「拒絕副署」，這不僅是憲政史上的一記驚雷，更是民主防衛機制對抗「立法獨裁」的第一聲正義槍響。

去年以來，藍白藉由多數暴力，將國會殿堂異化為凌駕於憲法之上的「太上皇機關」。他們急於通過的這些惡法，本質上就是一套精密編織的「木馬屠城記」，意在從內部瓦解台灣的治理韌性。行政院長的「副署權」，絕非卑躬屈膝的自動化印表機，而是憲法賦予行政首長對抗亂政的最後一道閘門。若行政院長屈從於這些違憲惡法，那才是對「主權在民」最大的褻瀆。

請繼續往下閱讀...

我們必須刺破藍白陣營那層偽善的包裝：這些法案的背後，處處可見與中國「法律戰」隔海唱和的詭異痕跡。當中國企圖併吞台灣時，在野黨卻在後方透過立法手段試圖癱瘓政府運作，這種裡應外合的「在地協力」行為，其心可誅。行政院今日的「拒簽」，正是對這些政治買辦與威權復辟勢力的最強力回擊。

「民主防衛」不是抽象的口號，而是實實在在的抵抗意志。行政院拒絕為惡法背書，是守護「台灣與中國互不隸屬」憲政現狀的具體實踐，也是防止台灣淪為下一個香港的關鍵防線。在野黨若持續執迷不悟，企圖以立法權作為賣台、亂台的工具，終將被覺醒的台灣本土力量所唾棄。

這是一場沒有煙硝的憲法保衛戰。行政院開了第一槍，所有具備本土意識的國人，都應成為政府最強大的後盾。唯有斬斷這些亂政惡法，台灣的主體性與民主自由，才能在驚濤駭浪中屹立不搖。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法