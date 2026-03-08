自由廣場》當代頂尖間諜 默默偷走你的羞恥感！

◎ 張厚光

「二〇二六年，最頂尖的間諜不是特工，而是那些能讓你覺得『跪著賺錢比站著挨餓更高尚』的心理學家。」

當國際進入高強度競逐時代，戰場早已不只在海峽與邊境，而在人心。傳統間諜竊取的是機密文件；新型間諜操控的，是價值排序。前者偷走資料，後者改寫羞恥感。

請繼續往下閱讀...

當前世界，我們每天都在演算法的牽引下生活。從TikTok的推薦邏輯，到FB的情緒放大機制，再到生成式AI工具的普及，資訊已不再只是傳遞事實，而是塑造情緒與立場。技術本身中性，但若被有心人利用，就能悄悄引導社會往某個方向滑動。

在美國大選年，深偽影像與假訊息層出不窮；在台灣周邊，認知作戰早已不是軍事術語，而是生活日常。你手機裡的一段短影音、社群平台上一則貼文，都可能成為輿論戰的一環。真正高明的操控，不會命令你低頭，而是讓你覺得低頭比較划算。

當企業因市場壓力調整立場，被解讀為「務實」；當公眾人物為了商業利益模糊價值，被稱為「成熟」；當自我審查被包裝成「理性溝通」在那一刻，心理戰已經成功。

我們常把國安想像成軍備與法規，但真正長久的安全，來自心理免疫力。若演算法獎勵情緒極端，市場懲罰立場鮮明，社會自然會朝「柔軟的順從」傾斜。這種順從沒有恐嚇，卻更持久；沒有封鎖，卻更深層。它讓人心甘情願調整語氣、降低高度，最後甚至忘了原本的高度。

這並非陰謀論，而是數位時代的結構現實！當資訊流動速度遠超過判斷能力，當利益與價值被放在同一個天秤上，選擇變得格外困難。問題不在於妥協是否存在，而在於妥協是否成為唯一選項。

二〇二六年的國安議題，也許不會出現在諜報片的橋段裡，而是在每一次滑動螢幕的瞬間。誰潛入機密機房固然重要，更值得警惕的，是誰悄悄潛入我們的價值排序，讓我們開始懷疑「站著」是否值得。

一個社會若仍能分辨務實與自我貶值的差異，仍能承認堅持並非愚蠢，那麼它就還沒有被攻陷。妥協可以是策略，沉默可以是權衡，但若連尊嚴都被折算成收益，那才是真正的失守。

最頂尖的間諜，或許沒有代號，沒有黑衣與暗號。他們只需要改變你對羞恥的定義。當跪下被形容為高尚，站立被嘲諷為天真，勝負其實早已分出。

在這個年，守住土地之前，我們更需要守住的是…對自己的高度。

（作者任職漢翔航空）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法