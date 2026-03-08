自由廣場》不對稱戰爭的複雜性 美伊戰爭的現實與前景

◎ 李其澤

當前美國與伊朗之間的衝突，已從有限度的空襲與報復行動，迅速演變為牽動全球能源與安全格局的區域危機。從戰場態勢觀察，雙方正陷入典型的不對稱博弈：美以聯盟依靠壓倒性的空中優勢與精準打擊能力試圖壓制伊朗軍事力量，而伊朗則刻意將戰局拖入長期消耗，透過更廣泛的地緣與經濟層面提高對手成本！

在傳統軍事層面，美以聯軍仍掌握主動權。憑藉強大的情報整合能力與遠程精確打擊，美軍能持續摧毀伊朗境內的軍事設施與指揮節點。就常規戰場而言，伊朗難與美進行對等對抗。然而德黑蘭從未期待在正面戰場取勝，其戰略重心在於不對稱反制。

伊朗迅速啟動長期準備的戰略體系：一方面以無人機與彈道飛彈襲擊區域美軍基地，另一方面動員遍布伊拉克、敘利亞與葉門的代理武裝，使衝突戰線向整個中東擴散。這種多戰線壓力迫使美國與其盟友分散兵力，也增加了區域安全的不確定性。

更具戰略意義的是，伊朗正把戰爭重心轉向全球能源動脈——荷姆茲海峽。這條狹窄水道承載全球近五分之一的石油運輸。伊朗並不需要真正封鎖海峽，只要持續製造油輪襲擾與佈雷威脅，就足以推高航運保費並刺激能源價格上升。近期航運繞道增加與運費飆升，正反映市場對此風險的重新定價。

展望未來，局勢大致可能沿兩條方向發展。最可能的情境，是進入高強度但可控的消耗戰，美以維持定點打擊與空襲，伊朗則透過代理人攻擊與航運襲擾持續施壓。海峽未必全面封鎖，但油價波動與航運風險將成為全球經濟的新常態；另一種更危險的情境，是衝突跨越臨界點，例如大型油輪遭擊沉或能源港口被破壞，屆時全球能源供應與金融市場都可能出現劇烈震盪。

總體而言，期待美伊衝突迅速結束的看法，低估了不對稱戰爭的複雜性！美以雖能在戰術層面保持優勢，卻難以短期內瓦解伊朗多年構建的報復網絡。在這場結合軍事衝突、能源壓力與全球市場風險的博弈中，真正決定勝負的或許不是武器精準度，而是雙方承受政治與經濟代價的能力。時間本身，正逐漸成為伊朗最重要的戰略武器！

（作者為彰師大副教授）

