自由廣場》榮耀與挫敗間 台灣棒球的挑戰

2026/03/08 05:30

◎ 墨客

曾經，我們站在世界之巔。當台灣在世界棒球十二強賽奪冠的那一刻，全台灣都沉浸在榮耀與感動之中。那不僅是一場比賽的勝利，更像是長年熱愛棒球的國人共同完成的一場夢。然而，當鏡頭轉到今年的世界棒球經典賽的賽場，面對日本國家隊時，台灣隊卻遭遇單局失掉十分、七局提前結束比賽的慘敗，甚至一度差點被無安打。天堂與谷底之間的巨大落差，也再次提醒我們一件現實：台灣棒球與世界頂尖強權之間，仍然存在不小的距離。

這樣的落差，其實並不令人意外。日本棒球長年建立在完整的體系之上，從少棒、青少棒、高中棒球到職業聯盟，每一個階段都擁有成熟的訓練與競爭機制。像是日本高中棒球甲子園這樣的全國性賽事，不只是比賽，更是整個國家棒球文化的重要象徵。球員在高強度競爭中成長，技術、心理與戰術素養都被長期打磨。相較之下，台灣雖然也擁有深厚的棒球傳統，但在制度、資源以及長期培養的深度上，仍顯得斷層與零散。

如果台灣棒球希望有一天能真正與世界列強平起平坐，首先要做的，並不是只把焦點放在國際賽的短期成績，而是重新檢視整個培育體系。從基層棒球開始，必須讓更多孩子有機會接觸棒球，同時改善訓練環境與教練資源，避免過度操練與過早專項化，建立更科學化的訓練模式。唯有擴大母體與提升品質，台灣才能持續產出具有國際競爭力的球員。

當然，棒球實力的提升不可能一蹴可幾。日本能長期站在世界頂端，靠的是數十年如一日的制度累積與文化支持。台灣若期待下一次奇蹟，不應只是等待天才球員的出現，而是打造一個能持續孕育人才的環境。

十二強的冠軍，證明台灣棒球並非沒有實力；而經典賽前二場的挫敗，則提醒我們仍有很長的路要走。唯有在挫折中看見差距、在差距中找到方向，台灣棒球才可能在未來的某一天，再次站上世界舞台，並且不只是短暫的榮耀，而是能夠與世界列強真正並肩而立。

（作者為現職國中教師）

