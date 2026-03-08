自由電子報
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》沈鴻裕 ／被迫短跑的民主台灣

2026/03/08 05:30

北京愈來愈清楚地意識到，若將「解決台灣問題」高度綁定在美中這場長期博弈之中，其不確定性與機會成本正持續攀升。示意圖。（路透檔案照）北京愈來愈清楚地意識到，若將「解決台灣問題」高度綁定在美中這場長期博弈之中，其不確定性與機會成本正持續攀升。示意圖。（路透檔案照）

沈鴻裕 ／政治學者

一、從百年馬拉松到百米障礙賽

長久以來，北京最擅長的對外敘事之一，便是將中國崛起、民族偉大復興、兩岸統一與「兩個一百年」目標，以及中國共產黨百年奮鬥史，統合包裝為「百年未有之大變局」。在這套話語體系中，中國被描繪為一名耐力型選手，站在歷史正確的一方，只要保持戰略定力與歷史耐心，歷史進程本身便會替其兌現政治承諾。

這是一種典型的長跑敘事：不急於一城一池，不追求短期勝負，而是透過結構性變化與長期積累，等待世界新秩序與對比力量而自然傾斜。兩岸統一，在這套框架中，被塑造成歷史大勢不可阻擋的必然結果，而非需要立即解決的政治問題。

然而，若從近年兩岸互動的實際操作來看，北京對台策略卻正逐漸偏離這套長跑邏輯，反而愈傾向於一場節奏急促、柵欄密布的百米障礙賽。其核心目的不在於耐心等待結構轉變，而是試圖提早改變兩岸政治現實，壓縮台灣的選項空間，迫使台灣長期處於高度緊繃且隨時應急的狀態。

二、美中競逐壓力下，北京加快對台節奏

從地緣政治角度觀察，美中爭霸是一場長期的結構性競賽。無論是當前科技體系與供應鏈的重組、軍事部署與國安戰略的調整、金融秩序與貿易體系的重塑，抑或價值同盟網絡的再結盟，都不是短期內能決出勝負的賽局。這場競逐真正考驗的，是制度韌性、社會動員能力與長期治理效能的總和。

然而，時下北京正面臨日益嚴峻的內外多重壓力。中國經濟下行、內需疲弱、房地產低迷探底、地方財政惡化、青年失業、人口紅利消退與快速老齡化社會，加上美歐日不斷推動關鍵產業去風險化和供應鏈重組，使「中華民族偉大復興」這條賽道，不再如過去那般順暢、線性且不可逆。

於此背景下，北京愈來愈清楚地意識到，若將「解決台灣問題」高度綁定在美中這場長期博弈之中，其不確定性與機會成本正持續攀升。從而，一種更急迫、更偏向節奏操控與政治消耗的對台策略逐漸浮現。北京開始嘗試將對台壓力從單純的外部軍事威懾和經濟脅迫，轉向對台灣民主制度內部的結構施力。

三、制度成為戰場：國會、否決點與認知作戰

這意味著，北京對台政策不再只是軍事恫嚇與經貿施壓的長期組合，而是更積極地結合輿論戰、心理戰與法律戰，轉向對台灣民主制度裂縫的精準操作。其核心在於製造民主裂縫，放大國會衝突、癱瘓民主制度與激化社會對立，使台灣長期陷入矛盾、高張力的內耗狀態，將民主政治拖入一場又一場必須即刻應付的短跑障礙賽。

在民主政治體制中，立法機構原是政黨競爭、政策協商與行政監督的制度核心。然而，台灣國會正逐漸轉化為高度對抗的結構性瓶頸。國防特別預算、行政院版《財政收支劃分法》等攸關國安與民生的重大法案，以及一一五年度中央政府總預算，屢次在程序委員會與院會階段遭到封殺或凍結。預算審查與立法程序日益淪為政治對抗的戰場，程序操作、權責爭議與報復性政治動員逐漸制度化，國會運作不僅難以發揮應有之民主功能，反而成為持續放大治理失能與制度耗損的關鍵節點。其結果正提供給中共「台灣混亂、民主無能」的極佳宣傳素材。

這可視為一種典型的「否決點操縱」策略。透過結合台灣內部協力者，民主制度本身被轉化為中共可施力的政治槓桿。北京不必發動外部衝突，便能藉由程序阻斷與制度癱瘓，實質削弱台灣的國家安全能力。當國會反覆阻擋國防與國安相關預算，對外所傳遞的，不是民主活力，而是一種自我削弱的政治訊號。北京甚至無須介入，便可坐收制度失能的戰略紅利。

再者，中共對台統戰亦出現明顯轉型。從過去以單向宣傳為主，轉向刻意放大台灣內部的共振效應。透過社群媒體、名嘴網紅、陰謀論敘事與真假難辨的錯假資訊包裝，使公共議題高度情緒化、道德化與去脈絡化。當社會長期被不信任、憤怒與身分對立所支配，民主程序便難以再承載理性審議與問題解決的功能，而會逐步異化成重製敵我界線、侵蝕公共理性與流失制度信任。這正是典型輿論戰的戰略效果；它往往不在於成功說服對手，而在於透過資訊混亂與情緒極化，瓦解社會維繫理性討論與集體決策的共同現實。

四、被迫短跑的民主：台灣真正的制度風險

更值得警惕的是，透過修法、釋憲、行政調查與程序攻防的連動運作，北京即使不直接介入，也能間接塑造台灣政策的邊界與風險結構。在當前台灣政治生態下，不少朝野爭議被包裝為價值中立的憲政辯論，實際運作卻不斷削弱國安、外交與資安體系的制度效能，使國家關鍵治理部門逐步去功能化。這類改變或許未必立即引發顯性危機，卻將在關鍵時刻，決定台灣是否仍有能力跨過最後一道柵欄。

在運動隱喻中，百米障礙賽真正考驗的不是爆發力，而是節奏與穩定。選手往往不是被單一柵欄擊倒，而是在連續失誤與體力透支後崩潰。對台灣而言，真正的風險不在某一次國會表決或單一焦點事件，而在於被迫長期處於高壓應急狀態。當國會衝突、外交打壓、軍事演習與資訊戰同時疊加時，民主政治便會被壓縮成危機管理模式。

台灣最大的風險，不在於某一道柵欄是否跨過，而在於是否永遠被迫以短跑者的心態，應對本應屬於長跑的歷史競逐。當公共資源長期消耗於救火、防守與內耗，民主制度的戰略紅利便難以轉化為長期治理能力與社會國家建設。

總結，我們尤須警醒，百年馬拉松考驗的是方向與耐力，百米障礙賽測試的則是節奏與穩定。當北京試圖以障礙賽的方式，提前終結一場本應漫長的歷史比拚，台灣若只跟著對岸節奏奔跑，最大的風險，便是在煙硝未起之前，已在無聲賽道上耗盡體力，削弱制度，並逐步瓦解支撐民主運作的共同現實。

