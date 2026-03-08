自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》邱萬鈞／從全球股市相對表現看經濟發展的版圖

2026/03/08 05:30

2026年的前60日，代表美國大型企業表現的標普五〇〇指數（S&P 500）報酬率幾乎為零，同期間美國以外全球市場（例ACWX指數基金）卻上漲將近一成。圖為美國紐約證券交易所（NYSE）交易情形。（彭博檔案照）2026年的前60日，代表美國大型企業表現的標普五〇〇指數（S&P 500）報酬率幾乎為零，同期間美國以外全球市場（例ACWX指數基金）卻上漲將近一成。圖為美國紐約證券交易所（NYSE）交易情形。（彭博檔案照）

邱萬鈞／美國東北大學財務金融系教授

川普政府所製造的不確定性，包括關稅政策及所衍生出法律拉鋸戰，與關於對外擴張或動武的言論及行動，如格陵蘭、中南美洲及加勒比海多國、在中東開戰，將地緣政治風險逐漸內生化於美國，造成美元重新定價，常年位居全球經濟引擎的美國股市，相對全球其他市場的亮麗表現，創下自一九九五年以來最差的表現。被視為避險的另類資產（如貴金屬、加密貨幣等）價格隨之大幅波動。此國際金融市場現象的含意，值得深入其中細究。

在二〇二六年前六十日，代表美國大型企業表現的標普五〇〇指數（S&P 500）報酬率幾乎為零，同期間美國以外全球市場（例ACWX指數基金）卻上漲將近一成。若回溯至過去一年，美國以外市場指數上漲三十％，是美股同期報酬率十％的三倍，同樣趨勢顯著。美國相對於其他市場風險溢酬（risk premium）改變，連帶衍生出紊亂資金流向。風險趨避之下，投資人也將佈局逐步轉向美國外市場。

另一項因素是人工智慧產業發展的輪動。美國股市出現成長集中於科技股產業現象，其多側重為人工智慧應用，與偏重於製造的亞洲各國不同。至二〇二六年二月底，市值前十大美國本土公司，共占標普五〇〇指數權重達四十％，較二〇一六年前十大持股權重「僅」約二十％，升幅驚人且名單大幅洗牌。尤其資訊科技相關產業的贏家企業，拜人工智慧崛起之賜而股價飆漲，但黎民大眾顯未能雨露均霑經濟成長的果實。

除了上述問題外，美國與其他市場的本益比（Price to Earnings Ratio），在二〇〇八年全球金融危機後大致相當。然而過去十年，隨著大型科技公司爆發式成長，美國市場已高出全球其他市場本益比平均約四十％的水準。而市場逐漸認清部分人工智慧的應用，離落實還有一段差距。因此很難避免遭到市場質疑：龐大的資本支出，是否真能落實為可預期且具永續性的現金流量？又何時才能反映於企業的現金與財務表現之中？

這樣的溢價結構，反應任何風吹草動，美國股市將難免震盪。特別在人工智慧題材交易（AI Trade）前景趨勢出現動搖時，美股面臨修正風險更大。反而提供基礎建設，從事「累活骯髒活」的亞洲高科技公司，成長可期，乃是拜主要在美國前仆後繼地應用開發之賜。

例如曾被視為台積電最難有利可圖的亞利桑那廠，產能利用率因晶片需求強勁而提升，量產後僅一年即由虧轉盈。雖「區區」五億餘美金的稅後純利，佔該公司獲利可謂是九牛一毛，但這也解釋為何最近一年亞股相較其他地區成長活絡。

金融帳的流向亦顯示，儘管未發生外資大幅減持美國資產，近年來美國投資對國際資金的吸引力，確有下降趨勢。觀察美國財政部的投資組合投資（Portfolio Investment）統計，在連續近二十年成長後，全球投資人持有美國股票的比重，於疫情後最近數年大致呈停滯不前。

即使在實質投資的部分，一改過去十多年，二〇二五年美國企業目前海外併購投資，也已高於外國企業流入美國的資金。若非拜登與川普兩位總統，接力使出種種補貼或關稅政策，大張旗鼓的招攬外國企業來美進行直接投資，否則投資淨流出的現象恐更為嚴重。

多年來美國位居全球資本流動中主導地位，目前出現股市報酬率相對落後其他市場、股價估值偏高、市值分布不均、成長產業過度集中與資本流向轉變等結構性變化。由於美元至今仍是全球最重要的交易及儲備貨幣，且上述現象並不足以為資金正撤離美國市場的證據，但當成長動能逐步擴散全球，美國股市過去所享有的溢價優勢，顯正面臨重新評價，值得細察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書