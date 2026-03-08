自由共和國》邱萬鈞／從全球股市相對表現看經濟發展的版圖

2026年的前60日，代表美國大型企業表現的標普五〇〇指數（S&P 500）報酬率幾乎為零，同期間美國以外全球市場（例ACWX指數基金）卻上漲將近一成。圖為美國紐約證券交易所（NYSE）交易情形。（彭博檔案照）

邱萬鈞／美國東北大學財務金融系教授

川普政府所製造的不確定性，包括關稅政策及所衍生出法律拉鋸戰，與關於對外擴張或動武的言論及行動，如格陵蘭、中南美洲及加勒比海多國、在中東開戰，將地緣政治風險逐漸內生化於美國，造成美元重新定價，常年位居全球經濟引擎的美國股市，相對全球其他市場的亮麗表現，創下自一九九五年以來最差的表現。被視為避險的另類資產（如貴金屬、加密貨幣等）價格隨之大幅波動。此國際金融市場現象的含意，值得深入其中細究。

在二〇二六年前六十日，代表美國大型企業表現的標普五〇〇指數（S&P 500）報酬率幾乎為零，同期間美國以外全球市場（例ACWX指數基金）卻上漲將近一成。若回溯至過去一年，美國以外市場指數上漲三十％，是美股同期報酬率十％的三倍，同樣趨勢顯著。美國相對於其他市場風險溢酬（risk premium）改變，連帶衍生出紊亂資金流向。風險趨避之下，投資人也將佈局逐步轉向美國外市場。

另一項因素是人工智慧產業發展的輪動。美國股市出現成長集中於科技股產業現象，其多側重為人工智慧應用，與偏重於製造的亞洲各國不同。至二〇二六年二月底，市值前十大美國本土公司，共占標普五〇〇指數權重達四十％，較二〇一六年前十大持股權重「僅」約二十％，升幅驚人且名單大幅洗牌。尤其資訊科技相關產業的贏家企業，拜人工智慧崛起之賜而股價飆漲，但黎民大眾顯未能雨露均霑經濟成長的果實。

除了上述問題外，美國與其他市場的本益比（Price to Earnings Ratio），在二〇〇八年全球金融危機後大致相當。然而過去十年，隨著大型科技公司爆發式成長，美國市場已高出全球其他市場本益比平均約四十％的水準。而市場逐漸認清部分人工智慧的應用，離落實還有一段差距。因此很難避免遭到市場質疑：龐大的資本支出，是否真能落實為可預期且具永續性的現金流量？又何時才能反映於企業的現金與財務表現之中？

這樣的溢價結構，反應任何風吹草動，美國股市將難免震盪。特別在人工智慧題材交易（AI Trade）前景趨勢出現動搖時，美股面臨修正風險更大。反而提供基礎建設，從事「累活骯髒活」的亞洲高科技公司，成長可期，乃是拜主要在美國前仆後繼地應用開發之賜。

例如曾被視為台積電最難有利可圖的亞利桑那廠，產能利用率因晶片需求強勁而提升，量產後僅一年即由虧轉盈。雖「區區」五億餘美金的稅後純利，佔該公司獲利可謂是九牛一毛，但這也解釋為何最近一年亞股相較其他地區成長活絡。

金融帳的流向亦顯示，儘管未發生外資大幅減持美國資產，近年來美國投資對國際資金的吸引力，確有下降趨勢。觀察美國財政部的投資組合投資（Portfolio Investment）統計，在連續近二十年成長後，全球投資人持有美國股票的比重，於疫情後最近數年大致呈停滯不前。

即使在實質投資的部分，一改過去十多年，二〇二五年美國企業目前海外併購投資，也已高於外國企業流入美國的資金。若非拜登與川普兩位總統，接力使出種種補貼或關稅政策，大張旗鼓的招攬外國企業來美進行直接投資，否則投資淨流出的現象恐更為嚴重。

多年來美國位居全球資本流動中主導地位，目前出現股市報酬率相對落後其他市場、股價估值偏高、市值分布不均、成長產業過度集中與資本流向轉變等結構性變化。由於美元至今仍是全球最重要的交易及儲備貨幣，且上述現象並不足以為資金正撤離美國市場的證據，但當成長動能逐步擴散全球，美國股市過去所享有的溢價優勢，顯正面臨重新評價，值得細察。

