自由廣場》不要出征對手 維持「國球」的運動風度

◎ 余無言

二〇二六年世界棒球經典賽開打，國人熱切期盼再創佳績！可惜，台灣首戰對上澳洲就敗北，隊長陳傑憲又遭觸身球退場。

這雙重打擊，讓部分國人「理智線」斷了，許多球迷到澳洲投手奧洛林（Jack O’Loughlin）的IG，留下一些不友善言論，這讓體育主播怒轟「出征對手是很沒品的事情」！

在棒球比賽中，「觸身球」是難以預防，除非投手是「惡意攻擊」，否則，這就是棒球賽事的一部份！可惜，部分國人輸球，怒氣無處發洩，竟辱罵澳洲投手奧洛林是「垃圾投手」、「砸人不道歉」、「控球練好再來投好嗎」，逼得奧洛林把IG改為「不公開」！

筆者認同去出征對手是很「沒品」的行徑，甚至讓台灣的「國球」變「國恥」，貽笑大方！原來，台灣人一旦「輸球」，就會「罵對手」，根本沒有「運動家的風度」！

過去，筆者熱愛看美國大聯盟棒球賽，曾看過「洋基隊球迷」與「大都會隊球迷」，在酒店因為爭論彼此球隊的勝負，互相叫囂！最後，是憤怒的「洋基隊球迷」開槍射殺「大都會隊球迷」，令人傻眼，難以置信！

如今，所謂「愛國的球迷」去出征澳洲投手奧洛林，其他國家的球迷，如何看到台灣？「情緒失控的球迷」，做出讓「台灣羞恥」的行徑，還敢自詡是「愛國」球迷嗎？

筆者期待國人觀看經典賽，熱心幫台灣選手加油即可，不要出征對手，不要丟臉丟到外國，這不是「愛台灣」，而是讓台灣人「臉上無光」！看棒球比賽的「風度」，有時比球賽「輸贏」更重要！

（作者為教育人員）

