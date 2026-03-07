自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不要出征對手 維持「國球」的運動風度

2026/03/07 05:30

◎ 余無言

二〇二六年世界棒球經典賽開打，國人熱切期盼再創佳績！可惜，台灣首戰對上澳洲就敗北，隊長陳傑憲又遭觸身球退場。

這雙重打擊，讓部分國人「理智線」斷了，許多球迷到澳洲投手奧洛林（Jack O’Loughlin）的IG，留下一些不友善言論，這讓體育主播怒轟「出征對手是很沒品的事情」！

在棒球比賽中，「觸身球」是難以預防，除非投手是「惡意攻擊」，否則，這就是棒球賽事的一部份！可惜，部分國人輸球，怒氣無處發洩，竟辱罵澳洲投手奧洛林是「垃圾投手」、「砸人不道歉」、「控球練好再來投好嗎」，逼得奧洛林把IG改為「不公開」！

筆者認同去出征對手是很「沒品」的行徑，甚至讓台灣的「國球」變「國恥」，貽笑大方！原來，台灣人一旦「輸球」，就會「罵對手」，根本沒有「運動家的風度」！

過去，筆者熱愛看美國大聯盟棒球賽，曾看過「洋基隊球迷」與「大都會隊球迷」，在酒店因為爭論彼此球隊的勝負，互相叫囂！最後，是憤怒的「洋基隊球迷」開槍射殺「大都會隊球迷」，令人傻眼，難以置信！

如今，所謂「愛國的球迷」去出征澳洲投手奧洛林，其他國家的球迷，如何看到台灣？「情緒失控的球迷」，做出讓「台灣羞恥」的行徑，還敢自詡是「愛國」球迷嗎？

筆者期待國人觀看經典賽，熱心幫台灣選手加油即可，不要出征對手，不要丟臉丟到外國，這不是「愛台灣」，而是讓台灣人「臉上無光」！看棒球比賽的「風度」，有時比球賽「輸贏」更重要！

（作者為教育人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書