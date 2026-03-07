自由電子報
自由廣場》哈米尼被「斬首」 驗證「2025中國製造」大翻車

2026/03/07 05:30

◎ 于則章

二〇二六年開春震驚全世界的一件事，莫過於美國和以色列聯軍在二月廿八日採取先發制人的攻勢空襲伊朗，並且在第一時間就將伊朗包括最高領導人哈米尼等四十九名領導高層強勢「斬首」，雖然伊朗依然負隅頑抗，但除非出現神蹟，否則伊朗戰敗應是時間早晚的問題。

根據英國《金融時報》報導，以色列多年來早已駭入德黑蘭所有路口的監視器，因此能夠掌握哈米尼維安部隊成員作息，最後達成「斬首」哈米尼目標，海外中文網站《萬維讀者網》專欄作家張平也在X平台發文指出，中國領導人習近平，可能因此下令拆除全國的監視器。

中國共產黨為了鞏固政權一直都不惜花費巨資投入AI監控系統的發展，而中國之所以能夠在極短的時間內在AI監控領域科技取得如此驚人的成果，主要還是得益於IBM、DELL、輝達、英特爾、惠普、思科、甲骨文和微軟等美國科技公司提供軟硬體所致。

而這些美國高科技產業，幾乎都有猶太人的身影，而以色列本身在資通訊高科技產業的領域更是蓬勃發展私毫不遜於美國，其第三大城海法所形成的高科技聚落更有「中東矽谷」（Silicon Wadi）的美名。

因此，中國近年來在AI監控科技領域的快速發展，其技術的根源恐怕都離不開猶太人，如果美國這些資通訊高科技公司能夠包中國建構起天羅地網般的強大監控網，然後中國再拿這些技術去幫伊朗打造AI監控網，這就不難理解為何以色列能夠輕而易舉的駭入德黑蘭所有路口的監視器、狙殺哈米尼！

如今，伊朗在引進「中國製造」的AI監控技術後，卻在二〇二六年難堪的迎來哈米尼之死，只是驗證了習近平以為可透過剽竊技術掌握最先進的高科技來「彎道超車」，實現「二〇二五中國製造」製造業強國的目標，其本質上還是「知其然而不知其所以然」，最終將如「財信傳媒」董事長謝金河所預言的「車毀人亡」！

（作者為公務員）

