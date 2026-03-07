自由廣場》缺乏整合系統的國民黨版軍購！

◎ 劉希文

中國國民黨版軍購條例匡列預算上限為三八〇〇億元，全部條例就只買美國政府發價書的那幾項武器，商購、自建系統都不包括，武器系統整合的建置也完全不理。這就好像一個人空有兩個大拳頭與一雙眼睛，根本沒能力跟人對打，因沒有大腦整合即時的眼手協調功能！

政院版一．二五兆軍購條例就有包含著這個大腦整合的眼手協調功能，就是C5ISR／IBCS，是指揮作戰的神經中樞，能整合各方面雷達偵測到的資訊，自動化即時轉化為最適當位置武器的射手指令。在瞬息萬變的廣闊戰場，人工的判斷與指令遠不如AI系統的整合判斷與指令來得快與精準。尤其是多樣系統特別必須有這樣的整合；武器有不同年代、多方製造的來源，需要整合才有功效；因此，C5ISR／IBCS在台海戰場絕對需要！然而這屬於商購、自建的系統，因此國民黨版軍購不予列入！

伊朗戰場上，由於中俄伊三方武器系統缺法整合，伊朗的攔截系統等於掛掉，讓美以的飛機導彈如入無人之境！才幾天前的前車之鑑，國民黨版的軍購方案居然毫不理會！

另外，飛彈與無人機艦的聯合防衛也是一個整合系統。美國飛彈很昂貴，中共侵台時一定先用無人機船大量消耗台灣的飛彈，因此台灣須有大量的無人機艦；一．二五兆軍購包括台灣自製生產的廿萬架無人機與逾一千艘無人艇，能把進犯的解放軍船艦人員、補給、無人機（艇）大量消耗摧毀掉，代替國軍人員、飛彈的消耗。由於是在台自製生產，解放軍將無法封鎖來源！然而，卻被國民黨封鎖了！真是匪夷所思！

（作者為英國愛丁堡大學認知科學博士）

