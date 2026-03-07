自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》缺乏整合系統的國民黨版軍購！

2026/03/07 05:30

◎ 劉希文

中國國民黨版軍購條例匡列預算上限為三八〇〇億元，全部條例就只買美國政府發價書的那幾項武器，商購、自建系統都不包括，武器系統整合的建置也完全不理。這就好像一個人空有兩個大拳頭與一雙眼睛，根本沒能力跟人對打，因沒有大腦整合即時的眼手協調功能！

政院版一．二五兆軍購條例就有包含著這個大腦整合的眼手協調功能，就是C5ISR／IBCS，是指揮作戰的神經中樞，能整合各方面雷達偵測到的資訊，自動化即時轉化為最適當位置武器的射手指令。在瞬息萬變的廣闊戰場，人工的判斷與指令遠不如AI系統的整合判斷與指令來得快與精準。尤其是多樣系統特別必須有這樣的整合；武器有不同年代、多方製造的來源，需要整合才有功效；因此，C5ISR／IBCS在台海戰場絕對需要！然而這屬於商購、自建的系統，因此國民黨版軍購不予列入！

伊朗戰場上，由於中俄伊三方武器系統缺法整合，伊朗的攔截系統等於掛掉，讓美以的飛機導彈如入無人之境！才幾天前的前車之鑑，國民黨版的軍購方案居然毫不理會！

另外，飛彈與無人機艦的聯合防衛也是一個整合系統。美國飛彈很昂貴，中共侵台時一定先用無人機船大量消耗台灣的飛彈，因此台灣須有大量的無人機艦；一．二五兆軍購包括台灣自製生產的廿萬架無人機與逾一千艘無人艇，能把進犯的解放軍船艦人員、補給、無人機（艇）大量消耗摧毀掉，代替國軍人員、飛彈的消耗。由於是在台自製生產，解放軍將無法封鎖來源！然而，卻被國民黨封鎖了！真是匪夷所思！

（作者為英國愛丁堡大學認知科學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書