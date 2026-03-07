自由電子報
自由廣場》中共軍費增7％ 藍白還要閹割台灣國防？！

2026/03/07 05:30

◎ 池明

美以聯軍近期對德黑蘭發動猛烈轟擊，不僅將政權主導群團滅、重創伊朗軍事設施，更讓外界徹底看清所謂「威權軸心」的脆弱連結。面對中東最親密的戰略夥伴陷入政權存亡危機，中共除了教條式的「強烈譴責」外，可說是袖手旁觀。這場戰火無情地戳破了中共與俄國、伊朗與朝鮮等獨裁國家結盟「牢不可破」的紙老虎假象。

中共的「冷處理」，嗅出滿堂的精算與自私。事實上早就為中東生變築起防波堤，不僅提前向俄、伊低價收購，囤積高達十五億桶的戰略原油儲備，更深知自身在沙烏地等海灣國家的利益遠大於伊朗。當戰火降臨，曾大力推銷的「全球安全倡議」瞬間淪為壁紙。這證明在威權體制的眼裡，沒有道義與共同防禦，只有薄情的利益算計。

然而，看破手腳之餘，台灣卻不宜過度樂觀。中共全國人大會議本週舉行，今年軍事預算高達人民幣一兆九千餘億元，年增七％，其國防預算為台灣的十一倍。此外，美國可能短期間全心全意處理中東。萬一戰事長期化，美軍勢必得消耗大量軍事物資，恐將排擠印太地區的戰略部署。中共若有意隔山觀虎鬥，坐看美國消耗實力，還能伺機減輕短期在台海周邊的軍事壓力。

更遺憾的是，當全球地緣政治風險劇增，台灣正需要建立堅實防衛力量之際，國內藍白陣營卻在立院三番五次藉故杯葛延宕國防預算，甚至系統性地試圖弱化甚至對外揭露台灣的防衛機制。此等將政黨利益凌駕於國家安全、變相「解除自我武裝」的行徑，無異於在強敵環伺下自毀長城，成為在地協力者，為中共的對台野心鋪路。

國民黨拋出上限「三八〇〇億」的軍購提案，無疑是荒腔走板的國防兒戲。建軍備戰絕非外送平台隨點隨送，而是奠基於中長期戰略的系統工程。分段編列的短視作法，不僅打破台美《台灣關係法》行之有年的運作慣例，更會讓國防陷入「有裝備無系統」的險境。奉勸在野黨與其視國防淪為淺碟的政治算計，還不如盡快朝野攜手實質審查軍購案，若一再坐實各界「親共、反美、不願防衛台灣」的疑慮，藍白終將把年底選票「敗了了」！

（作者為教師）

