自由廣場》美伊戰爭對「川習會」的可能變數

2026/03/06 05:30

◎ 廖明輝

美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰預計三月中旬在巴黎會面，為三月底「川習會」預做準備。據報導，雙方將討論中國可能購買波音客機、增購美國黃豆等議題，及因應川普對等關稅的最新影響。

然而，美國對伊朗的軍事行動已為川習會增添變數。中國外交部長王毅表示美以聯合攻擊並擊殺主權國家領導人、鼓吹政權更迭是不可接受的；中國要求立即停止武力行動並恢復談判。另方面，雖然白宮已確認川普將於三月卅一日至四月二日訪問北京，但中國官方尚未正式宣布行程。北京雖嚴詞譴責美國，但尚未採取實質軍事回應，鑑於中國是伊朗原油重要市場，只能訴諸外交途徑，以免傷及自身利益。

美伊戰爭對川習會可能影響可分為四個層次思考：第一，政治表態層面。北京硬起來用強硬措辭回應。藉此將衝突從單純軍事對抗升格為國際秩序與主權議題，爭取話語權。第二，現實制約層面。中國嘴硬，但籌碼有限；中國是伊朗原油最大進口國之一，波斯灣封鎖或供給中斷，中國和全球市場都將受到衝擊；因此北京可能採取責難美國、推動外交斡旋，而非軍事介入。第三，峰會格局層面。中國官方尚未宣布正式訪問行程。換言之，川習會尚未確定，具備隨時改變彈性。將峰會時間、層級作為外交手段，都屬常見斡旋手法，以表達不滿卻不用實質對抗。第四，利益盤算層面。北京究竟值不值得為中東事件「掀翻談判桌」？目前跡象是在巴黎的中美經貿高層會談已在安排，意味雙方交流管道仍在推進，即使峰會有所變動，也不代表全面破局。

川普政府與以色列對伊朗的軍事打擊，觸動原本就脆弱的美中緩和基調。另一方面，中國對時局反應仍屬克制，主要是憂心伊朗封鎖荷姆茲海峽衝擊全球約廿％石油供應。中國更關心如何穩定與美關係，而非讓單一中東事件全面顛覆兩國互動。儘管如此，美方的軍事實力已清楚提醒北京，美中存在軍事實力落差。如何在譴責美方行動時仍能保持對話空間，已成為習近平的關鍵抉擇。

最後，川習會籌備工作因雙方實務團隊協調不足導致進度不理想，而令中國憂心忡忡。但台灣不能抱持隔岸觀火心態，立法院仍在國防特別預算規模上朝野拉鋸，真正不該被稀釋的是台灣自我防衛決心的政治訊號。台灣必須認清盟友承諾隨時可能因大國利益而被重新排序。我們唯有加速落實國防自主並保持戰略定力，才能在美中博弈的驚濤駭浪中，穩住台灣的生存發展契機！

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

