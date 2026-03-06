自由廣場》消除存亡威脅 確保以色列長遠安全

◎ 游瑪雅（Maya Yaron）

數十年來，以色列始終處於伊朗持續性的安全威脅之下。這並不是憑空想像的威脅，而是一項有計畫、有資源支持、以意識形態為核心的行動，且其目的一直非常明確：消滅以色列國。德黑蘭政權從未掩飾其意圖。它推動核設施建設，發展彈道飛彈，資助並訓練跨國恐怖組織，同時宣揚將以色列視為可以被摧毀對象的極端思想。這種激進理念，已被轉化為具體的國家政策。納入國家政策的戰略方向。

以色列與美國決定發動先制打擊，是基於這樣的判斷：即便在去年六月的「崛起雄獅」戰爭後，伊朗政權仍致力於摧毀以色列，並迅速推進其軍事能力。當威脅已上升為攸關存亡且迫在眉睫時，袖手旁觀已不再是負責任的選擇。

採取行動的決定不僅是以色列的權利，也是其保護公民的責任。一個在有能力應對生存威脅時卻選擇不面對的國家，等於放棄了自己的人民與未來。

目前的聯合軍事行動並非針對伊朗人民，事實恰恰相反。伊朗人民長期生活在一個壓迫、腐敗且高度集權的政權之下，該政權以暴力鎮壓抗議，並將大量國家資源投入恐怖活動，而非用於改善民生。這一區分至關重要：問題不在伊朗人民，而在於統治他們的政權。以色列與美國的行動，旨在為伊朗人民創造機會，使其能夠掌握自身命運，建立替代性的政府體制。

過去幾天也凸顯另一個事實：伊朗政權的威脅並不僅限於以色列人或伊朗人本身。它對鄰近阿拉伯國家的攻擊、對某歐洲國家的未遂行動，以及封鎖荷姆茲海峽並對全球經濟造成衝擊的舉措，都顯示這個政權已對區域與國際秩序構成嚴重風險。將此簡化為「以色列單方面問題」的觀點，無疑忽視了更大的格局。

歷史往往要求國家在關鍵時刻作出選擇：是被動等待情勢改變，還是主動介入以改變情勢。此次軍事行動代價高昂。以色列持續遭受針對城市與平民的飛彈攻擊，並承受相應的損失。但在某些情況下，這被視為為長遠和平與穩定鋪路所必須承擔的成本。

（作者為以色列駐台代表）

