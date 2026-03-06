自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣不是滲透的例外：從菲律賓間諜案 看民主國家的威脅

2026/03/06 05:30

◎ 許凱傑

近期菲律賓證實破獲一起涉及中共情報機構的間諜案件，並指出相關行動是在「內部威脅計畫」架構下，由多個政府機構協同合作完成。公開資訊顯示，相關行動涉及透過研究諮詢與政策分析等方式接觸政府人員，並逐步取得與國防與安全相關的敏感資訊。

在這樣背景下，台灣的經驗具參考價值。近年來，涉及國安的案件呈現指數型成長，其中，情報蒐集、滲透網絡或發展組織比例仍佔很大一部分比例。這些案件顯示，滲透行動往往具有幾個共同特徵：首先是以合法活動作為掩護，例如學術交流、顧問研究或企業合作；其次是透過長期關係建立逐步接觸關鍵人員；最後則是在取得信任後，要求提供更敏感的資訊或協助特定任務。

此次破獲案件後，菲律賓國安會也呼籲國會優先推動兩項重要立法，包括制定新的《反間諜法案》，以及制定《反外國惡意影響與干預法》，以強化政府對外國滲透與干預活動的調查與防範能力。這些立法方向顯示，面對外國勢力滲透，民主國家正逐步從單一案件處理，走向制度層面的安全改革，避免見樹不見林。

近年日本的安全制度改革，也反映出類似的政策思考。從二〇二四年通過的《重要經濟安全資訊保護及活用法》、去年提出《主動式網路防禦法案》，更值得注意的是，高市內閣研議制定「國家情報戰略」，並規劃設立中央統籌性質更強的「國家情報局」，重構現有分散的情報體系。顯示日本正從單一法案修補，走向整體國安組織及國安法治的重整。

在印太地區，民主國家也正逐步建立更緊密的安全合作，包括情報交流、制度對話與政策研究。透過分享經驗與制度設計，各國或許能更早辨識風險，提升制度韌性。從這個角度來看，菲律賓近期破獲的案件不僅是一個單一國家的安全事件，也反映出一個更大的趨勢：在灰色地帶競爭常態化的今日，滲透已漸成為跨國性的安全挑戰。

對台啟示有二。其一，是在法治框架下持續強化反滲透與國家安全相關制度，不論是《外國代理人登記法案》、《數位中介法》或國安組織的調整，使國家更有效因應灰色地帶威脅；其二，是深化與印太民主夥伴之間的制度交流與政策合作。唯有在制度韌性與國際合作兩方面同步推進，民主社會才能在維持開放價值的同時，有效面對日益複雜的安全挑戰。也必須在兼顧國安與人權保障的同時，「要讓民主長出牙齒，但不咬到自己舌頭」。

（作者為台北地方法院國安專庭法官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書