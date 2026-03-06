自由電子報
投書

自由廣場》從伊朗戰火 看台灣1.25兆軍購的必要性

2026/03/06 05:30

◎ 施文儀

​中國外交部長王毅近日宣稱：「軍事實力的價值不在戰場，而在於預防戰爭。」這番話不僅是說給國際聽的，更像是一面照妖鏡，照出了台灣藍白陣營與如鄭麗文等政治人物，在國防論述上的荒謬邏輯。

​首先，我們要問問這些口口聲聲要「避戰」的藍營人士：你們聽懂王毅的話了嗎？他明確承認，武器的功能是「預防戰爭」。既然你們視中國為親人、甚至祖國，為何當台灣政府編列預算軍購、強化「威懾」實力時，你們卻指責這是「引戰」？如果連中共都認可實力能止戰，你們阻擋軍購、削弱台灣武裝，難道不是在違背中共的邏輯，變相引誘戰爭嗎？

​進一步看，近期美以聯手對伊朗發動的「史詩之怒」行動，展示極其精準的打擊技術與不對稱作戰的壓倒性實力。這場戰爭景象傳遞了一個殘酷的現實：先進科技能讓侵略者的導彈還沒發射就在架上自毀。這正是中共最害怕的地方——當台灣擁有足夠的「精準打擊」與「克敵機先」能力時，中共的登陸計畫將成為一場自殺行動。

當中共覺得「被挑釁」而生氣時，正代表我們做對了。中共所謂的挑釁，本質上並非台灣要主動進攻，而是他們發現台灣「越來越不好欺負了」。當台灣的防衛力提升到讓侵略成本高不可攀時，那種「想做壞事卻無法得逞」的挫折感，才會轉化為外交上的惱羞成怒。

​因此，政院版八年一．二五兆元的軍購案，絕非浪費，而是打造一面堅實的「台灣之盾」。它具備預防性戰略功能，讓敵人在動手前就必須考量毀滅性的代價。面對「史詩之怒」所展現的戰場優勢，藍白立委對於國防預算的態度應該轉變了。和平從來不是卑躬屈膝求來的，而是讓對方知道：動手的代價，你付不起！

（作者為退休公務員）

