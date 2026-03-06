自由廣場》軍購審查 勿淪「鄭習會」籌碼

◎ 張淨依

據報導，原訂中國「兩會」期間登場的「鄭習會」傳出臨時延後，北京規劃改在清明時節以「祭祖」名義安排會面。若僅視為一般政黨交流，或許無須過度解讀；然而，若將此動向與台灣國會正在審查的國防軍購預算並列觀察，其政治訊號便格外醒目。

近來，中國國民黨在立法院對國防特別預算採取強力杯葛策略，不僅多次在程序上拖延審查，甚至提出大幅縮減預算的版本，黨中央昨日最新定調的「三千八百億」軍購版本，表面上呼應對美採購需求，實際上更像一份折衷的政治算計書，而「三千八百億」還低於民眾黨版本的四千億，與政院版落差甚鉅。當國防議題與兩岸政治接觸在時間上高度重疊，外界自然會質疑軍購是否正被當作國共互動的政治籌碼？

從憲政制度來看，立法院擁有預算審查與監督權。但審查的目的在於提升決策品質，而不是削弱國家安全。面對中國軍機軍艦常態化擾台、灰色地帶壓力持續升高的情勢，若國會反覆拖延軍備採購，國際社會看到的恐怕不是民主制衡，而是台灣防衛決心的動搖。

更值得關注的是，北京對台戰略本就結合「交流」與「壓力」雙軌運作。一方面透過政治互動營造和平敘事，另一方面持續軍事施壓，迫使台灣在安全與對話之間產生錯誤選擇。倘若國民黨一面阻撓軍購、一面高談對話價值，在國際政治脈絡中，仍容易被解讀為「以軍備退讓換取政治互動」。

此外，北京對「九二共識」的詮釋早已發生質變。自二〇一九年提出「習五條」後，中方已將九二共識與「一個中國原則」及「一國兩制台灣方案」緊密連結。在這套論述之下，兩岸交流的終點並非維持現狀，而是走向統一。一旦國民黨在此議題上的論述愈發貼近北京的說法，問題就不再只是交流形式，而是台灣國家定位的根本問題。

和平從來不是單方面的善意，而是建立在實力與制度之上。國會審查軍購理應回歸專業與國防需求，兩岸交流亦須守住國家安全底線。若國防政策被當作政治談判籌碼，不僅削弱台灣自我防衛能力，甚至可能使民主制度在無形中淪為外部勢力的操弄工具。

（作者為法務人員）

