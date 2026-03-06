社論》藍白繼續把國家安全當兒戲

今日立法院院會預計將就朝野版本的國防特別條例交付委員會審查，但藍白揚言「主導」議案，最終內容不會是行政院版原貌，而是國安大打折的版本。（資料照）

自賴政府提出一．二五兆元國防特別預算案後，國民黨與民眾黨擋了三個多月，面對民主友盟與國內民意愈來愈多質疑，終於陸續提出版本。民眾黨團版為四〇〇〇億元，國民黨團版昨拍板三八〇〇億元版本，稱如有新增軍購報價才要處理。藍白兩黨看似回應，卻大幅縮減數字，拖延軍購時程，打亂政府原本完整的規劃與配套。外界批評，當在野方面將不對稱作戰需求砍到不足三分之一時，只會使自我防衛目標無法達成。雖然今日立法院院會預計將就朝野版本的國防特別條例交付委員會審查，但藍白仍把持國會，並揚言「主導」議案，最終內容不會是行政院版原貌，而是國安大打折的版本。在野黨所謂＋N版本，實則＋NO，變個手法，仍舊是「形式上的杯葛」。

檢視藍白這段期間阻擋國防特別預算案的理由，可謂為反對而反對。去年十一月行政院通過草案，在送至立法院後，只要排案就遭否決，完全沒有審議機會。在野當時指控行政部門未編列軍人加薪案，才會抵制軍購預算案。然而，賴政府早已宣布執行調薪方案，藍白執意要再加碼，擺明扭曲國防預算結構，討好特定階層，達成反對特別預算之目的。事實上，藍白現分別提出版本，均已不論先前主張的軍人加薪，等於自我打臉。拖住預算案三個多月期間，藍白轉換說詞，例如質疑規模龐大恐生貪腐，或美方軍售交付延遲。但這不足以解釋為何持續封殺政院版國防特別預算案。尤其對中共升高挑釁避而不談，無視周邊友盟紛紛提高軍費承擔責任。藍白昧於現實，國際社會與國內民眾觀感皆極為負面。在野若不調整作法，未來勢必遭民意嚴厲制裁。

請繼續往下閱讀...

藍白掣肘，導致我方防衛腳步落後友盟。美國行政與國會高度關注，無法理解在野一味阻擋。部分要角自知，一旦被貼上親北京標籤，不利政治前景。特別在國民黨陣營裡，有志於大位者，或以高調準備訪美凸顯與黨中央不同路線，並藉餐敘黨內立委釋出應有預算數額；另有一改長期不作為而積極力促政院版交付審查；亦有派出子弟兵直接言明與黨中央立場相異。這些有如自救或切割動作，外界嗅到黨內權力競逐升溫，凸顯現任黨主席一心欲先與習近平見面的私心，還強壓黨團必須接受軍購閹割版。此版本比民眾黨更縮水，且處處設限，研議過程甚至主張美方若未按期交付軍售就祭出懲罰條款。反映出該黨領導階層對台美安全合作的否定與敵意，本質仍在阻攔，更是對北京的交心表態。

政府提出的國防特別預算案，涵蓋台灣之盾、遠距打擊等不對稱戰力提升項目，降低中共威脅，北京自然極力介入。不僅策動在野政客攔阻，也企圖利用美中領導人會面來影響美方政策。中方策略是能擋就擋，擋不住就拖，若拖不住就把預算內容改成四不像，削弱台灣的戰力。如今無論民眾黨版或國民黨版，數字大幅縮水，不足行政院版三分之一，國防部專業規劃已全遭扭曲，勢必正中北京下懷。美戰爭部次長柯伯吉日前說，美方期望防衛夥伴盡到自身責任至關重要。美方甚至下通牒部分軍售發價書期限至三月中旬，希望台灣朝野齊力，不受政治傾軋或中國介入干擾。美國總統川普與習近平月底見面，若我方預算舉步維艱，等於給習近平借力使力，促美再評估防務。藍白縮水版，已對外傳遞負面訊號。

行政院版一．二五兆元特別預算，有四分之一規模用於發展國防自主產業，尤其大量在地生產無人機。無人機在現代戰爭的重要性，已不言而喻。美國華府智庫「新美國安全中心」上週發布報告，建議台灣應透過大量部署無人載具，在台海建構「地獄景象」的防線。此構想與政府打算透過特別預算增量採購廿萬架無人機的計畫相符。藍白版本卻刻意將預算中「對美軍購」及「國內委製」切割處理。勢必導致台灣難以建構自主的無人載具生態系。外界誤認藍白終於推進預算，實則以縮水版取代政府的嚴謹規劃。在野一方面吹噓未擋軍購，另方面卻延緩並打亂國軍建軍規劃與作戰需求，顯然虛晃一招，還能對北京交代。在野若要有效監督，就應直接針對政院版審議或修正，尊重專業，爭取時效。捨此正途不走，另起藍白版本，外行干預內行，治絲益棼，目的不在提升防衛，而是繼續拖延我們儘快提升不對稱戰力。同時混淆視聽，矇騙台灣人民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法