自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》國家的叛徒

2026/03/05 05:30

中國對台軍事威脅加劇，前美軍印太司令戴維森所提的二〇二七「戴維森窗口」迫在眉睫，行政院提出國防特別預算條例草案送審，本可促成朝野團結，國民黨和民眾黨卻公開撕裂台灣，十度聯手在程序上封殺審查。圖為一月二十七日立法院程序委員會，藍白第十度封殺國防特別預算條例等案付委。（記者廖振輝攝）中國對台軍事威脅加劇，前美軍印太司令戴維森所提的二〇二七「戴維森窗口」迫在眉睫，行政院提出國防特別預算條例草案送審，本可促成朝野團結，國民黨和民眾黨卻公開撕裂台灣，十度聯手在程序上封殺審查。圖為一月二十七日立法院程序委員會，藍白第十度封殺國防特別預算條例等案付委。（記者廖振輝攝）

記者陳杉榮

國民黨同意放行多少國防特別預算？誰是韓國瑜口中刺破「貼加官」薄紙的牙籤？「中華民國派」都死光光了嗎？答案就要揭曉，但也未必樂觀。令人感嘆的是，曾經領導台灣軍民同胞反共抗俄數十年的中國國民黨，如今不僅不再反共，還親共媚共，專扯台灣後腿，真是悲哀！

世界並不平靜，美伊戰爭舉世關注，中國對台軍事威脅加劇，前美軍印太司令戴維森所提的二〇二七「戴維森窗口」迫在眉睫，行政院提出國防特別預算條例草案送審，本可促成朝野團結，國民黨和民眾黨卻公開撕裂台灣，十度聯手在程序上封殺審查。而在美國公開介入後，民眾黨同意政院版付委，韓國瑜和盧秀燕陸續發聲，但國民黨中央仍然玩弄國家安全，當作「鄭習會」的籌碼。

國民黨真是糟透了，公元二千年台灣第一次政黨輪替，連戰的國民黨「不再反共」。二〇〇八年第二次政黨輪替，馬英九的中華民國政府「不敢反共」。二〇一六年第三次政黨輪替，「中華民國」這個招牌靠堅持台灣主權獨立的蔡英文在撐，國民黨背叛蔣中正和蔣經國的「反共路線」，變成媚共的先鋒。賺了世界一點錢的中共國，韜光養晦變成窮兵黷武，在東亞遂行擴張主義，在全球以「大國敘事」想要和美國平起平坐，一黨專政的本質未變。中國國民黨則變了，變得懦弱不堪！

中共視賴清德政府為眼中釘，並擅長利用台灣藍綠的選民結構和政治氛圍，加大對台灣社會的分化鬥爭，透過「長臂管轄」縮緊台灣的自由，所謂「瘋藍」等級的政媒團體人士，或充當在地協力者，或不自覺的附和，痛罵民進黨痛擊台灣，逞口舌之快於一時，卻已侵蝕傷害自己的生存環境。這也導致過去掌握軍人鐵票的國民黨，現在竟然以拖延國防軍備、打擊現役軍人士氣為樂！

八年一．二五兆元的國防特別預算，符合美國總統川普「使用者付費」的思維，也是美國印太戰略防衛計畫的重要一環，更是台灣與美、日、菲等民主同盟一起站隊的具體表現。但在北京老大哥的眼底下，藍白兩黨蓄意抵制，美國豈能坐視！谷立言處長和韓國瑜、江啟臣、盧秀燕、蔣萬安微笑合照的背後，更多的是美國對台灣防衛的關注。

韓國瑜就軍購案第一個跳出來，直指鄭麗文和傅崐萁不要繼續在國民黨臉上「貼加官」，告警意味濃厚。趙少康痛批藍委至今仍未看到黨版內容，太不像話，不可思議。朱立倫子弟兵凌濤喊出九千億，公開打臉鄭麗文三千五百億這種毫無軍事裝備整合概念的版本，也算維持基本水準！重點在立法院，如果國民黨立委還忠誠於國家，不是在敷衍美國，就請他們站出來，當「救國突圍」的第一根牙籤！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書