新聞線上》國家的叛徒

中國對台軍事威脅加劇，前美軍印太司令戴維森所提的二〇二七「戴維森窗口」迫在眉睫，行政院提出國防特別預算條例草案送審，本可促成朝野團結，國民黨和民眾黨卻公開撕裂台灣，十度聯手在程序上封殺審查。圖為一月二十七日立法院程序委員會，藍白第十度封殺國防特別預算條例等案付委。（記者廖振輝攝）

記者陳杉榮

國民黨同意放行多少國防特別預算？誰是韓國瑜口中刺破「貼加官」薄紙的牙籤？「中華民國派」都死光光了嗎？答案就要揭曉，但也未必樂觀。令人感嘆的是，曾經領導台灣軍民同胞反共抗俄數十年的中國國民黨，如今不僅不再反共，還親共媚共，專扯台灣後腿，真是悲哀！

世界並不平靜，美伊戰爭舉世關注，中國對台軍事威脅加劇，前美軍印太司令戴維森所提的二〇二七「戴維森窗口」迫在眉睫，行政院提出國防特別預算條例草案送審，本可促成朝野團結，國民黨和民眾黨卻公開撕裂台灣，十度聯手在程序上封殺審查。而在美國公開介入後，民眾黨同意政院版付委，韓國瑜和盧秀燕陸續發聲，但國民黨中央仍然玩弄國家安全，當作「鄭習會」的籌碼。

國民黨真是糟透了，公元二千年台灣第一次政黨輪替，連戰的國民黨「不再反共」。二〇〇八年第二次政黨輪替，馬英九的中華民國政府「不敢反共」。二〇一六年第三次政黨輪替，「中華民國」這個招牌靠堅持台灣主權獨立的蔡英文在撐，國民黨背叛蔣中正和蔣經國的「反共路線」，變成媚共的先鋒。賺了世界一點錢的中共國，韜光養晦變成窮兵黷武，在東亞遂行擴張主義，在全球以「大國敘事」想要和美國平起平坐，一黨專政的本質未變。中國國民黨則變了，變得懦弱不堪！

中共視賴清德政府為眼中釘，並擅長利用台灣藍綠的選民結構和政治氛圍，加大對台灣社會的分化鬥爭，透過「長臂管轄」縮緊台灣的自由，所謂「瘋藍」等級的政媒團體人士，或充當在地協力者，或不自覺的附和，痛罵民進黨痛擊台灣，逞口舌之快於一時，卻已侵蝕傷害自己的生存環境。這也導致過去掌握軍人鐵票的國民黨，現在竟然以拖延國防軍備、打擊現役軍人士氣為樂！

八年一．二五兆元的國防特別預算，符合美國總統川普「使用者付費」的思維，也是美國印太戰略防衛計畫的重要一環，更是台灣與美、日、菲等民主同盟一起站隊的具體表現。但在北京老大哥的眼底下，藍白兩黨蓄意抵制，美國豈能坐視！谷立言處長和韓國瑜、江啟臣、盧秀燕、蔣萬安微笑合照的背後，更多的是美國對台灣防衛的關注。

韓國瑜就軍購案第一個跳出來，直指鄭麗文和傅崐萁不要繼續在國民黨臉上「貼加官」，告警意味濃厚。趙少康痛批藍委至今仍未看到黨版內容，太不像話，不可思議。朱立倫子弟兵凌濤喊出九千億，公開打臉鄭麗文三千五百億這種毫無軍事裝備整合概念的版本，也算維持基本水準！重點在立法院，如果國民黨立委還忠誠於國家，不是在敷衍美國，就請他們站出來，當「救國突圍」的第一根牙籤！

