自由廣場》要國中生發揮潛力 從改變升學制度做起

2026/03/05 05:30

◎ 陳啟濃

最近有一項國中生學習壓力調查報告發表，指出有四成四的國中生每天睡眠不到八小時，超過一半的國中生都自認為自己處於中等與重度疲勞狀態，早出晚歸、密集考試與睡眠不足為主要原因。

以筆者在國中服務卅多年的了解，這項調查報告跟實際的國中教育現場，應該相去不遠。這是因為台灣的國小強調「快樂學習」，許多孩子在國小階段就已經落後，升上國中迎頭趕上的重責大任就落在國中老師的身上。

再加上目前國中的升學制度，沒有像高中生升大學那麼的多元，所謂的「免試入學」，多年來被社會壓力改得殘破不堪，比起以往的聯考更不公平，卻只會要求每個孩子每一科目都要頂尖，才有機會進入所謂的「明星學校」。這跟目前多元社會的需要多元能力的不同領域的人才，不僅無法符合而且完全違背。

國中會考的題目可以明顯反映出城鄉落差的現象，而且題目的難度比起以往的高中聯考難上加難。教育現場雖然鼓勵學生行行出狀元，但學生的成績如果不佳，就無法進入自己想要就讀的學校與科別，這是一場現實與理想的拉鋸戰，其實在國中階段就已埋沒了很多學生特殊的潛能。

考試制度如果無法檢測出學生的多元能力，學校又要如何推動多元能力的教學型態，讓每個孩子的潛力都得以充分發揮和實現？社會需要各種人才，學生也有不同的能力，我們不該要求每個學生國英數社自五科都樣樣精通，這樣的升學制度，只會造成師生更大的壓力，學生更大的疲累。

（作者是資深教育人員）

