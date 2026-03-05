自由廣場》健保團結公平互助 不應排除特定族群

◎ 葉明叡、林青青

國民黨立院黨團最近有意提出全額公費補助〇到六歲兒童健保費之提案，但會有以下問題。首先，健保費的收取，依「量能負擔」反映被保險人經濟能力，收入越高者繳納保費越多。多數〇到六歲兒童係以眷屬身分和工作中雙親一同納保，因此無差別補助政策，會造成高收入家庭的兒童，反而獲得政府越多補助的逆向補貼效果。補助所需經費，最終仍是出自所有納稅人。

其次，此一無差別的補助政策，究竟要解決什麼公共問題？若為處理兒童無力負擔保費、就醫問題，現有健保下已補助中低收入戶一半保費（其中兒少成員由政府補助全額保費）、低收入戶全額保費，以及各式特殊狀況之補助或減免；若為投資兒童健康，更應善用珍貴資源，積極投入預防保健、早期療育、厚植兒科醫療與照護量能；若著眼為減緩少子化的現象，則建立社區良好的托育環境、加強稽核並改善托育服務品質，給予工作與育兒兩頭燒的家庭更多支持，才是上上之策。

全民健保為社會健康保險，其原理為風險分攤與健康互助。因採用保險形式，具有相對於一般稅收支應之政策更強的對等互惠關係，凸顯國人在健康上的團結。如直接免除整個族群的財務責任，雖然短期財務上差異不大，卻可能造成族群排除，衍生相對不公平感，削弱團結互助關係。健康團結為全民共識，面對資源有限的現實，應支持有效改革方案，促進兒童健康、健保永續。

（作者任教於台大健康政策與管理研究所）

