自由廣場》WBC—棒球帽T熱賣 Taiwan是門好生意

◎ 陳永昌

二〇二六世界棒球經典賽開打在即，世界十二強賽勇奪冠軍後，台灣到處可見胸前大大Taiwan字樣刺繡帽TEE，無愧國球封號。

一切要從前年十一月世界十二強賽台美大戰記者會說起，頭號功臣潘傑楷穿著Taiwan帽T自我介紹「我是來自台灣的潘選手」，瞬間爆紅被搶購一空。三天後冠軍戰擊敗日本，隊長陳傑憲激動用雙手在胸比劃框框，球迷自動自發要為陳傑憲補上消失不見Taiwan字樣，同款TAIWAN帽T掀起前所未見預購熱潮，即使等候到貨長達四個月時間也在所不惜。今年一月中旬，台灣代表隊展開第一階段集訓，球員暨教練穿著新款Team Taiwan帽T集體亮相，毫無意外再掀起新一波搶購熱潮。

去年農曆春節小年夜，總統賴清德穿著棗紅色喜氣TAIWAN帽T發表新年談話，這款市面未發售總統府聯名款從此變成元首級伴手禮，無論是立法院長韓國瑜或全壘打王王貞治都有收到，王貞治親口允諾回日本後會穿上廣為台灣宣傳。連王貞治都願意這麼做，本週肯定會看到眾多台灣球迷穿著Taiwan帽T出沒東京大街小巷，承載著豐沛的台灣情懷。

難得一見的八萬件銷售佳績，除繳交豐厚授權金，成衣製造商配合回饋基層棒球捐款四百萬元，職棒聯盟、成衣廠商與廣大球迷三方皆大歡喜。生產時程拉長則暴露本土成衣廠商能量不足結構性問題，長年持續外移出走中國後，一口氣接到如此大筆訂單需要時間慢慢消化。幸運的是，TAIWAN帽T樹立成功商業模式後，上下游生產供應鏈雨露均沾，帶來人力回游、擴大產線等後續正面效應，列入常態商品後，訂單維持穩定，更多以TAIWAN為名外套帽子陸續生產上市。

本土成衣連鎖品牌也嗅到市場商機，台灣元素產品線越來越豐富，除了TAIWAN字樣，黑熊、珍珠奶茶跟地瓜球通通納入印花圖案；副總統蕭美琴就是愛用者之一，多次被民眾發現便裝低調採購。Taiwan是門好生意，感謝棒球熱帶動台灣本土成衣業回春。

（作者是台灣好德公益文化協會執行長）

