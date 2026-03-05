自由廣場》照妖鏡下的退將現形記 忠誠豈能有賞味期？

◎ 林志翰

自由廣場刊登了一篇〈愛國不能止於退役 美國起訴飛行教官的意義〉，讀來猶如暮鼓晨鐘，更像是一面立在太平洋彼岸的巨大照妖鏡。美國政府以具體行動逮捕並起訴協助訓練共軍的退役飛官布朗，向全世界宣示國家忠誠的絕對底線。然而，將這面鏡子轉向台灣，映照出的卻是部分退役將領令人不忍卒睹的醜態。

首先，美國抓叛國是「零容忍」，台灣對退將的言論卻是「遭濫用的保護傘」。美國檢方在起訴書中明言，訓練敵方與美國人民作戰，等同背叛國家，無論你脫下軍服多久，忠誠義務都沒有保存期限。反觀台灣，部分昔日掌管機密、位高權重的將領，退役後不僅沒有致力於全民國防，反而成了政論節目的通告常客。他們每個月領著國家豐厚的終身俸，卻在螢光幕前大談「疑美論」，將盟友美國的軍力貶得一文不值，卻對中國的軍機艦繞台與軍備擴張讚譽有加。這種長敵軍志氣、滅國軍威風的行徑，在美國叫危害國安，在台灣竟然被包裝成受保護的「言論自由」，實屬民主防衛機制的悲哀。

請繼續往下閱讀...

其次，美國飛官為高薪出賣專業，台灣退將則為廉價虛榮踐踏武德。這些人在民主社會失去昔日「前呼後擁」的權力感，轉身投入北京懷抱，享受「戰略專家」的光環與特殊禮遇。他們高舉「避戰和平」的遮羞布，掩飾對威權的阿諛奉承，早已將保家衛國的誓言拋諸腦後。

令人痛心的是，退將在北京人民大會堂聆聽習近平訓話、對中華人民共和國國歌肅立致敬；或喊出「國軍共軍都是中國軍」的荒謬言論。他們無視共機擾台，卻熱衷赴中參加黃埔校慶，甘願淪為統戰樣板，這是對台灣納稅人最大的諷刺。

最後，美國正視軍事外流為國安危機，台灣社會卻仍在溫水煮青蛙。面對中共無孔不入的文攻武嚇與認知作戰，台灣社會對於這些「唱衰台灣」、「附和敵國」的退將言論，往往過於寬容。當國家栽培的高階武將淪為中共的「心理戰擴音器」，不僅混淆敵我，更向國際傳遞台灣內部缺乏抗敵共識的錯誤訊號。對於這種背棄軍人武德、從內部瓦解台灣心防的行徑，應予最嚴厲的唾棄與抵制。

（作者是國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法