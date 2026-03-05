自由電子報
自由廣場》莫讓軍購成為國民黨算計的籌碼

2026/03/05 05:30

◎ 王知夏

國民黨智庫提出所謂「支持軍購、嚴審商購」的分級處理原則，表面上看似理性監督，實則以技術性包裝掩蓋政治延宕的空間。當台灣面對前所未有的區域安全壓力，國防建設不應成為政黨算計的工具。

將政府對政府（G2G）軍售與商業採購簡化為「可信」與「高風險」兩類，本身就是過度切割。現代軍事體系高度整合，裝備、後勤、系統整合與維保支援彼此環環相扣。許多形式上屬於商購的項目，實際上仍納入美方出口管制與國防監管體系。若刻意將其塑造成「弊案高風險區」，不僅失之簡化，更容易在政治操作中製造疑慮，為拖延審議預留藉口。

國防特別預算之所以集中編列，是因應威脅升高與戰略轉型的迫切需求。飛彈部署、無人載具建置、情監偵系統強化與後備動員改革，都具有時間敏感性與整體規劃性。若再回到過去逐年拉鋸、反覆刪減的循環，拖慢的不只是行政效率，而是整體戰備節奏。當時間本身就是戰略資產，延宕本身就是風險。

更值得警惕的是，國民黨反覆以「不透明」、「高風險」等標籤框架軍購議題，對內製造不信任，對外傳遞遲疑訊號。台灣當然需要國會監督，但監督若轉化為否定或拖延，勢必削弱國際社會對台灣防衛決心的信心。

當台灣在國際上爭取理念相近國家的支持時，「防衛決心」本身就是外交與安全合作的基礎。若國內政黨持續以政治化手段抹黑軍購程序，等於在國際舞台上自我消耗。國防不是一場可以隨時喊停的交易，而是攸關國家生存的長期承諾。若我們自己對保家衛國的預算猶疑不定，又如何期待盟友在關鍵時刻堅定支持？

事實上，台灣的軍購制度早已不同於數十年前。從《採購法》的制度精進、審計機關的專業參與，到立法院機密會議的逐案審查，已形成多層把關機制。真正負責任的在野監督，應是針對戰略配置與資源優先順序提出具體建議，而不是製造結構性的疑慮，將國防預算當成政治攻防的籌碼。台灣的安全空間正在被壓縮，我們已經沒有本錢讓國防議題再陷入惡性內耗。

（作者是公共事務工作者）

