自由廣場》三壘上的台灣 守護四百年來最美現狀的本壘攻防戰

◎ 黃清龍

今年是二二八事件七十九周年，撫今追昔，現今台灣人自然已無昔日的悲情，但為何「身不由己」的不確定感仍時時纏繞在許多人心頭？其實，若以「掌握命運的程度」作為標準，現在應是台灣人最能挺直腰桿的時刻，也是四百年來最好的時候。

經濟上，台灣過去多半是為「母國」服務，提供糖、米、樟腦等農產品。但如今台灣已成為全球技術輸出者，從邊陲島嶼躍升為世界半導體供應鏈核心，人均GDP即將跨越四萬美元大關。政治上，從清朝、日治到戒嚴時期，台灣人長期處於「被統治」狀態。但經歷寧靜革命，台灣已成為國際公認的「完全民主」國度，台灣人的身分認同逐漸清晰，主體意識不斷提升。

在人權面向，台灣從威權保守走向進步開放。依據各項國際人權指標，台灣公民自由名列世界前茅，言論、新聞與宗教自由已如空氣般自然。台灣也是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，對多元價值的包容達到歷史高點。

從威權到民主，從落後到先進，若以棒球比喻，台灣已從一壘上到三壘，但尚未得分。因為台灣仍未成為一個正常國家，未獲國際全面承認與保護，一旦外敵入侵得逞，現在的一切可能一夕喪失。

儘管台灣在國際競爭中表現亮眼，處於最接近「得分」的位置，卻尚未完成國家正常化。對台灣而言，中共的武力威脅就像可能席捲球場的暴風雨，甚至是一場激烈的「本壘攻防戰」，隨時威脅台灣民主。

台灣民主得之不易，但並非不可逆。歷史上民主制度在戰爭或外敵入侵下迅速崩解的例子並不少見。若台灣無法鞏固主權地位，現有的言論自由與選舉制度隨時可能被中共模式取代，香港便是血淋淋的例子。因此，如何避免四百年來最美好的現狀「得而復失」，成為當前最重要的課題。

在棒球場上，要避免被觸殺在本壘，得分並贏球，靠的是防守韌性與隊友助攻。換成國家防衛策略，就是建立不對稱戰力，提高入侵成本，使北京明白強行進攻將付出難以承受的代價。同時也要建構矽盾與價值同盟，讓世界理解「失去台灣，全球經濟將倒退十年」。

更令人憂心的是社會韌性仍不足，國家認同與防衛意願存在分歧。因此提升全民防衛意識、強化對民主生活方式的守護，以及防範認知作戰，都是當務之急。至於台灣是否能「回本壘得分」？「正常國家化」是許多人的期待，但在目前國際環境下，這是一顆最難投出的致勝球。台灣目前以「事實上的主權（De facto）」運作，雖然缺少「法理主權（De jure）」的正式承認，但已具備國家運作的實質功能。

從風險管理角度看，最重要的是「留在比賽中」，而非冒險搶攻。只要不出局，台灣的民主與實力越強，在國際上的不可或缺性越高，未來得分的契機就越可能出現。儘管台灣的最佳時刻仍伴隨「可能被歸零」的危機感，但與四百年前不同的是，台灣人手中已有球棒（經濟與科技實力）、也有防禦手套（軍事與民主制度），且全世界都在觀看這場比賽。歷史給台灣人的教訓是：民主與自由從來不是白給的，而需要一代代人持續守護。

（作者是信民協會理事長）

