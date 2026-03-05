自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》三壘上的台灣 守護四百年來最美現狀的本壘攻防戰

2026/03/05 05:30

◎ 黃清龍

今年是二二八事件七十九周年，撫今追昔，現今台灣人自然已無昔日的悲情，但為何「身不由己」的不確定感仍時時纏繞在許多人心頭？其實，若以「掌握命運的程度」作為標準，現在應是台灣人最能挺直腰桿的時刻，也是四百年來最好的時候。

經濟上，台灣過去多半是為「母國」服務，提供糖、米、樟腦等農產品。但如今台灣已成為全球技術輸出者，從邊陲島嶼躍升為世界半導體供應鏈核心，人均GDP即將跨越四萬美元大關。政治上，從清朝、日治到戒嚴時期，台灣人長期處於「被統治」狀態。但經歷寧靜革命，台灣已成為國際公認的「完全民主」國度，台灣人的身分認同逐漸清晰，主體意識不斷提升。

在人權面向，台灣從威權保守走向進步開放。依據各項國際人權指標，台灣公民自由名列世界前茅，言論、新聞與宗教自由已如空氣般自然。台灣也是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，對多元價值的包容達到歷史高點。

從威權到民主，從落後到先進，若以棒球比喻，台灣已從一壘上到三壘，但尚未得分。因為台灣仍未成為一個正常國家，未獲國際全面承認與保護，一旦外敵入侵得逞，現在的一切可能一夕喪失。

儘管台灣在國際競爭中表現亮眼，處於最接近「得分」的位置，卻尚未完成國家正常化。對台灣而言，中共的武力威脅就像可能席捲球場的暴風雨，甚至是一場激烈的「本壘攻防戰」，隨時威脅台灣民主。

台灣民主得之不易，但並非不可逆。歷史上民主制度在戰爭或外敵入侵下迅速崩解的例子並不少見。若台灣無法鞏固主權地位，現有的言論自由與選舉制度隨時可能被中共模式取代，香港便是血淋淋的例子。因此，如何避免四百年來最美好的現狀「得而復失」，成為當前最重要的課題。

在棒球場上，要避免被觸殺在本壘，得分並贏球，靠的是防守韌性與隊友助攻。換成國家防衛策略，就是建立不對稱戰力，提高入侵成本，使北京明白強行進攻將付出難以承受的代價。同時也要建構矽盾與價值同盟，讓世界理解「失去台灣，全球經濟將倒退十年」。

更令人憂心的是社會韌性仍不足，國家認同與防衛意願存在分歧。因此提升全民防衛意識、強化對民主生活方式的守護，以及防範認知作戰，都是當務之急。至於台灣是否能「回本壘得分」？「正常國家化」是許多人的期待，但在目前國際環境下，這是一顆最難投出的致勝球。台灣目前以「事實上的主權（De facto）」運作，雖然缺少「法理主權（De jure）」的正式承認，但已具備國家運作的實質功能。

從風險管理角度看，最重要的是「留在比賽中」，而非冒險搶攻。只要不出局，台灣的民主與實力越強，在國際上的不可或缺性越高，未來得分的契機就越可能出現。儘管台灣的最佳時刻仍伴隨「可能被歸零」的危機感，但與四百年前不同的是，台灣人手中已有球棒（經濟與科技實力）、也有防禦手套（軍事與民主制度），且全世界都在觀看這場比賽。歷史給台灣人的教訓是：民主與自由從來不是白給的，而需要一代代人持續守護。

（作者是信民協會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書