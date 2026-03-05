自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》只看北京臉色 昧於國際變局

2026/03/05 05:30

鄭麗文路線，犯了只看北京臉色、昧於國際變局的錯誤。（資料照）鄭麗文路線，犯了只看北京臉色、昧於國際變局的錯誤。（資料照）

鄭習會是鄭麗文的第一志願，但國民黨內的選舉派卻擔心是票房毒藥，盧秀燕就把訪美當作首要之務。黨中央自信滿滿，鄭習會對台灣民眾是好事，能為國民黨選舉加分，不要害怕被綠營抹紅。不過，連趙少康可能也覺得太樂觀了。他認為，最重要的是，可以談出什麼結果，假設可以談到讓老共說，「台灣台獨我就打，不台獨我就不打」，鄭麗文就成功了。

鄭習會，國民黨中央在乎的，不是對台灣好不好，而是對「中國人」好不好。其實，不要說社會大眾，連國民黨內也不少人心知肚明，鄭麗文兩岸論述下的鄭習會，既對國民黨不好（自己抹紅自己），也對台灣不好（有助於北京進一步裂解台灣），乃至更加傷害國民黨對美關係（阻撓國防特別預算為鄭習會投名狀），此後面對北京更沒皮條，「金主」之趾高氣揚，原因在此。

鄭麗文上位主席以來，發生的幾件兩岸及國際要聞，對兩岸關係、台海形勢影響頗大。一是藍白聯手封殺一．二五兆國防特別預算，招致華府非比尋常的批評聲浪。二是高市早苗「台灣有事」論述，由於北京外交大暴走，演變至高市解散眾議院，並在改選獲得絕對優勢。三是，習近平持續清洗解放軍高層，至張又俠、劉振立落馬達到高潮，文人軍委主席對鄰國更安全或更危險，尚未可知。四是，委內瑞拉、伊朗等中俄之友先後受到川普重擊，地緣政治的景觀為之丕變。凡此，豈止是鄭習會，連川習會都與大氣候格格不入。

在這種背景下，即使鄭習會帶回「台獨就打，不台獨就不打」的伴手禮，亦屬徒勞無功。「台獨就打（武統）、不台獨就不打（和統）」，本是北京對台灣的硬道理，沒什麼新意、善意可言。此時此刻的國民黨，若還迷信「只打台獨」的北京外宣，未免自曝太不知彼了：二〇〇五年通過的「反分裂國家法」，早已規定「和平統一的可能性完全喪失」就打，管你台獨不台獨！北京的姿態節節上升：國民黨不能再迴避統一後的制度安排，更不應讓台灣人民誤以為「統一」後還有中華民國這一與中華人民共和國對等的政體存在。在「北京話」裡，「反對台灣獨立」與「消滅中華民國」，其實是殊途同歸，獨立現狀皮之不存，中華民國毛將焉附！

對於二〇二四年以來的藍白動態，美方早已了然於胸。川普之「台灣就是台灣」，AIT、國務院之「台灣地位未定論」，可謂先下手為強佔領制高點。美中兩面夾殺，鄭麗文路線，正走向一條死巷。擁有台灣最大話語權的美國，不再寄希望於藍白在台海博弈中為美利益同時平衡紅、綠。失去華府信任的國民黨，面對北京只能更必恭必敬，從而也無法令台灣主流民意感到放心。這種危機感，促使國民黨的選舉派另尋生路，回防對美關係。國民黨與北京、華府的距離，在對抗結構下簡單說就是：靠近中國一步等於疏離美國一步，反之亦然。華府積極武裝台灣，鄭麗文們為北京力擋軍購，敵乎友乎，騙得了誰？鄭麗文的如意算盤，先鄭習會後訪美，若遭華府冷處理，絕不令吾人意外。

鄭麗文向習近平一面倒，假設在於美中關係向穩好轉，而習近平對台灣志在必得、不惜一戰，以維護核心利益中的核心。因此，國民黨扮演台灣和平使者，正好迎合「不要戰爭」的台灣民意。殊不知，這種觀點，犯了只看北京臉色、昧於國際變局的錯誤。越來越多的分析指出，川普一旦削弱中國在美洲、中東的地緣政治資產，將更得以聚焦對付習近平的擴張野心，防止中國稱霸印太，再鞏固美國的霸權版圖。在重組的「美國隊」裡，台灣依舊佔有民主與供應鏈的關鍵角色，而與台灣此一角色背道而馳的疑美、反美藍白勢力，馬杜羅、哈米尼的遭遇，似乎預告了他們的命運。

接下來的三月，中國人大、政協又行禮如儀，習近平的控場程度，將回答兩年來的高層權鬥傳聞。月底的川習會，在伊朗砲火交加中，能否如期舉行，有待觀察。二月二十八日，川普宣布美軍開火時向伊朗人民喊話：今夜，你們的自由時刻到了，當我們完成任務後，接管你們的政府，它將屬於你們。對於中國，川普及他的接班人，會不會調整「不尋求改變中國的體制」政策，也給予中國人民掌控命運、開啟觸手可及的繁榮輝煌未來時刻？假使那個時刻，哪天終於來臨，台灣的藍白兩道，勢將兩岸不是人。中美對抗結構愈演愈烈之際，谷愛凌為中國而戰引發美國公眾一片負評，極具象徵地告訴了台灣的「中國人」：顧此必失彼，兩面討好的空間還在壓縮中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書