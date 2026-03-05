社論》只看北京臉色 昧於國際變局

鄭麗文路線，犯了只看北京臉色、昧於國際變局的錯誤。（資料照）

鄭習會是鄭麗文的第一志願，但國民黨內的選舉派卻擔心是票房毒藥，盧秀燕就把訪美當作首要之務。黨中央自信滿滿，鄭習會對台灣民眾是好事，能為國民黨選舉加分，不要害怕被綠營抹紅。不過，連趙少康可能也覺得太樂觀了。他認為，最重要的是，可以談出什麼結果，假設可以談到讓老共說，「台灣台獨我就打，不台獨我就不打」，鄭麗文就成功了。

鄭習會，國民黨中央在乎的，不是對台灣好不好，而是對「中國人」好不好。其實，不要說社會大眾，連國民黨內也不少人心知肚明，鄭麗文兩岸論述下的鄭習會，既對國民黨不好（自己抹紅自己），也對台灣不好（有助於北京進一步裂解台灣），乃至更加傷害國民黨對美關係（阻撓國防特別預算為鄭習會投名狀），此後面對北京更沒皮條，「金主」之趾高氣揚，原因在此。

鄭麗文上位主席以來，發生的幾件兩岸及國際要聞，對兩岸關係、台海形勢影響頗大。一是藍白聯手封殺一．二五兆國防特別預算，招致華府非比尋常的批評聲浪。二是高市早苗「台灣有事」論述，由於北京外交大暴走，演變至高市解散眾議院，並在改選獲得絕對優勢。三是，習近平持續清洗解放軍高層，至張又俠、劉振立落馬達到高潮，文人軍委主席對鄰國更安全或更危險，尚未可知。四是，委內瑞拉、伊朗等中俄之友先後受到川普重擊，地緣政治的景觀為之丕變。凡此，豈止是鄭習會，連川習會都與大氣候格格不入。

在這種背景下，即使鄭習會帶回「台獨就打，不台獨就不打」的伴手禮，亦屬徒勞無功。「台獨就打（武統）、不台獨就不打（和統）」，本是北京對台灣的硬道理，沒什麼新意、善意可言。此時此刻的國民黨，若還迷信「只打台獨」的北京外宣，未免自曝太不知彼了：二〇〇五年通過的「反分裂國家法」，早已規定「和平統一的可能性完全喪失」就打，管你台獨不台獨！北京的姿態節節上升：國民黨不能再迴避統一後的制度安排，更不應讓台灣人民誤以為「統一」後還有中華民國這一與中華人民共和國對等的政體存在。在「北京話」裡，「反對台灣獨立」與「消滅中華民國」，其實是殊途同歸，獨立現狀皮之不存，中華民國毛將焉附！

對於二〇二四年以來的藍白動態，美方早已了然於胸。川普之「台灣就是台灣」，AIT、國務院之「台灣地位未定論」，可謂先下手為強佔領制高點。美中兩面夾殺，鄭麗文路線，正走向一條死巷。擁有台灣最大話語權的美國，不再寄希望於藍白在台海博弈中為美利益同時平衡紅、綠。失去華府信任的國民黨，面對北京只能更必恭必敬，從而也無法令台灣主流民意感到放心。這種危機感，促使國民黨的選舉派另尋生路，回防對美關係。國民黨與北京、華府的距離，在對抗結構下簡單說就是：靠近中國一步等於疏離美國一步，反之亦然。華府積極武裝台灣，鄭麗文們為北京力擋軍購，敵乎友乎，騙得了誰？鄭麗文的如意算盤，先鄭習會後訪美，若遭華府冷處理，絕不令吾人意外。

鄭麗文向習近平一面倒，假設在於美中關係向穩好轉，而習近平對台灣志在必得、不惜一戰，以維護核心利益中的核心。因此，國民黨扮演台灣和平使者，正好迎合「不要戰爭」的台灣民意。殊不知，這種觀點，犯了只看北京臉色、昧於國際變局的錯誤。越來越多的分析指出，川普一旦削弱中國在美洲、中東的地緣政治資產，將更得以聚焦對付習近平的擴張野心，防止中國稱霸印太，再鞏固美國的霸權版圖。在重組的「美國隊」裡，台灣依舊佔有民主與供應鏈的關鍵角色，而與台灣此一角色背道而馳的疑美、反美藍白勢力，馬杜羅、哈米尼的遭遇，似乎預告了他們的命運。

接下來的三月，中國人大、政協又行禮如儀，習近平的控場程度，將回答兩年來的高層權鬥傳聞。月底的川習會，在伊朗砲火交加中，能否如期舉行，有待觀察。二月二十八日，川普宣布美軍開火時向伊朗人民喊話：今夜，你們的自由時刻到了，當我們完成任務後，接管你們的政府，它將屬於你們。對於中國，川普及他的接班人，會不會調整「不尋求改變中國的體制」政策，也給予中國人民掌控命運、開啟觸手可及的繁榮輝煌未來時刻？假使那個時刻，哪天終於來臨，台灣的藍白兩道，勢將兩岸不是人。中美對抗結構愈演愈烈之際，谷愛凌為中國而戰引發美國公眾一片負評，極具象徵地告訴了台灣的「中國人」：顧此必失彼，兩面討好的空間還在壓縮中。

