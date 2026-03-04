自由廣場》﹙鏗鏘集﹚自由的價值 解放的意義

◎ 李敏勇

美國和以色列於二月廿八日「史詩怒火行動」聯手轟炸伊朗，斬首最高領袖哈米尼，摧毀伊朗伊斯蘭革命衛隊總部及多名軍政高層，這樣的軍事衝突，反映二戰後成立的聯合國對國際秩序維護已逐漸無力。

冷戰長時期以後，區域戰火頻傳，從二戰時代同盟國與軸心國對抗，到分別以美、蘇為首的自由資本主義民主國家與極權共產國家對抗。走資化的中國崛起以後，以美中為首的集體對抗，世界一直不平靜。

令人詫異的一幕是，伊朗本國一些人民卻走上街頭，歡慶神權政治的國家領袖被斬首，在世界許多國家也有旅外或伊朗移民期待伊朗政體的改變。這個中東產油國，也算是區域強權，從波斯到伊朗的這個國家，正面臨從一九二五年至一九七九年巴勒維王朝君主立憲國家，到歷經何梅尼一九七九年至一九八九年，哈米尼一九八九年至今，不可測的神權政體。

人類歷史從神權國家、君權國家到民權國家的政體演變，演化成普遍民主制國家和人民民主制國家。普遍民主制國家政黨經人民選舉執政，人民民主制國家的現實例子是共產黨專政，伊朗的神權體制也是不符合普遍民主制的例子。

現在，台灣一些中國國民黨心之所欲的中（華人民共和）國也是。中國的無神論共產統治體制竟與神權專制國家站在同一陣線，反映進步口號與反動現實的混淆邏輯。其實，當代世界，國民與國家是自由流動的。大多數自由民主的國家接納合法的移民或僑民。看看普遍民主制的歐美國家，國民混雜著不同人種。從中華民國到中華人民共和國的許多漢、滿、蒙、回、藏、苗裔，在歐美許多國家成為公民，比比皆是。在台灣強調中國人、在中國強調中國人的國共許多成員，政治認同中國，卻一面選擇美國、加拿大、澳洲、紐西蘭以及歐洲的民主國家為避難之所。

中國口口聲聲說它的國家延伸到台灣，不放棄武力犯台，顯示它落後、投機的政治性格。如果中國發展成真正的自由、民主、福祉國家，不必強要別人的國家和人民，自然會有人想選擇成為它的國民。中國的自由、民主、福祉評比還須多多努力，不是靠幾年走資化稍有大國的模樣就可以為所欲為。

如果台灣與中國都是獨立國家，兩國人民反而可以自由選擇成為台灣國民或中國國民。國民黨中國在台灣留下許多血腥印記，不知珍惜共同維護得來不易的民主。共產黨中國請多多體認自由的價值和解放（liberation）的意義，才能真正得到台灣人民的友誼。

（作者是詩人）

