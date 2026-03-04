自由廣場》民眾黨是扭曲憲法的法匪？

◎ 永山英樹

有關李貞秀女士的雙重國籍問題，民眾黨主席黃國昌說「法律上，我們根本就不承認中華人民共和國，我想這是在法律上面，中華民國憲法目前所規範的憲政架構」，表示不會涉及「外國國籍」。

根據《中華民國憲法增修條文》第十一條，中華民國的領土被劃分為「自由地區」與「大陸地區」，在此憲政架構下，「大陸地區」不是「外國」。然而，基於這點而不承認中華人民共和國國籍屬於國籍法規定的「外國籍」，難道就不是在扭曲憲法的主張嗎？

如果台灣人是文明人，就別說謊、別誤解，只看現實吧。中華民國憲法所規定的中華民國「大陸地區」究竟存在哪裡？那樣的「地區」根本不存在，存在的只有中華人民共和國。這是除了國民黨與民眾黨之外、全世界公認的現實。對台灣的政府而言，只要非屬本國領土，中華人民共和國即應屬「外國」，而該國的國籍，即應為實質上的「外國國籍」。

國籍法第廿條「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」的立法意旨在於確保公務人員對國家的忠誠。依據憲法的虛構的規定，無視國家安全風險者應稱為「法匪」。

無論如何，如果《中華民國憲法》中有虛構條文，就應予以刪除。如果《中華民國憲法》本身就是虛構的一中憲法，就應以制定新憲法為目標。

（作者現任台灣研究論壇會長）

