自由廣場》當強人倒下，人民為何不悲傷？

2026/03/04 05:30

◎ 墨客

一個統治國家近四十年的強人領袖，在一場突如其來的軍事行動中身亡。理論上，人民應該悲憤、哀悼、群情激昂，但若走上街頭的不是哭泣的人群，而是歡呼、煙火與高喊「自由」的聲音，這代表什麼？當長期壓抑的社會終於看到權力鬆動的可能時，情緒往往不是哀悼，而是解脫。

伊朗這樣的情境，不免讓人聯想到中國當前的政治氛圍。自二〇一八年修憲取消國家主席任期限制以來，習近平的權力集中程度達到改革開放以來最高峰。反腐、清零、國企主導經濟轉向政策、對媒體與網路言論的高度管控，使中國政治體制更趨集中與封閉。

最近國際社會出現多起「斬首式打擊」的軍事行動，對全球強人政治而言，都具有高度象徵性意義。它傳遞出一個訊號：個人權力高度集中的政權，在國際博弈中風險也隨之升高。當國家安全與領導人個人命運過度綁定，整個體制就更容易成為目標。

那麼，未來世界會產生什麼化學變化？第一，強人政權可能更加內縮。對內強化控制、對外提高警戒，以確保權力穩定。這會讓國際秩序更緊張，也讓資訊流通更受限。第二，國際政治將更加現實主義化。大國不再掩飾以國家利益為核心的戰略行動，小國若沒有自身實力與制度韌性，將更難在夾縫中維持自主。第三，人民與政權的心理距離將成為關鍵變數。真正決定一個政權能否長久的，不只是軍力與經濟規模，而是人民在關鍵時刻，是選擇守護它，還是選擇轉身離開。

對台灣而言，這些變化尤其值得深思。我們習以為常的言論自由、媒體監督與定期選舉，其實是制度韌性的來源。當權力可以被和平更替，社會的不滿就不必透過爆裂方式釋放。這種看似「吵鬧」的民主，反而是一種穩定機制。

在這個動盪的年代，真正值得珍惜的，不只是國家的安全，更是那套讓權力可以被制衡、被更替、被質疑的體制。因為只要制度健全，領袖倒下不會成為國家危機；但當制度空洞時，領袖本身就等同於整個國家的命運。

（作者是國中教師）

