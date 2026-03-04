自由廣場》﹙林保華專欄﹚面對台灣 習近平呼吸為何沉重

《紐約時報》日前披露，美國總統川普去年告訴輝達執行長黃仁勳，當他與中國國家主席習近平談台灣議題時，習會「呼吸沉重」，令他不高興，於是敦促黃仁勳促進晶片在美國製造。

這說明台灣問題與習近平「習吸相關」。由於川普是對黃仁勳說的，因此僅僅提及習近平的呼吸與晶片有關；實際上對中共來說，只要利益所及，就跟他們息息相關。利益越大，就形成「核心利益」。

台灣成為共產黨核心利益是二〇〇〇年代中期開始，也就是中國進入WTO開始富裕以後。因為富裕了，胃口就大了，什麼都想吞下，據為己有。近幾年台積電橫空出世成為台灣的護國神山，習近平也就恬不知恥將它列為中國企業。因此吞併台灣更加心急，只要吞下台灣，台灣所有的一切，除了台灣人以外，都是他的財產，他在世界上更可以指點江山，享盡「天子」的威風。而美國是他的最大絆腳石，因此面對川普談到台灣問題，呼吸必然沉重。因為川普不會主動跟他談台灣，而他要開口談台灣，必然引來爭議，如果在中國，他可以三拳打死鎮關西成為英雄，但是他打不過川普，也不敢打，因此才會壓住自己的情緒而呼吸沉重。

對台灣，習近平則是另一種態度。大家應該注意到，國台辦多次聲稱，中國緊緊掌握台灣問題的主導權。這當然是阿Q精神。習近平不能自說自話來台灣與賴清德總統共進晚餐，掌握什麼主導權？它的主導權只在於利用兵力優勢對台灣進行挑釁，不斷衝擊灰色地帶。但就連這點也引發國際反應了，例如美國國會開始關注台灣的海底電纜問題，國民黨前立委許毓仁被邀請到美國國會作證，外電也多次報導中國上千艘的漁船在公海組織五百公里長的「船牆」演練如何阻擋美日軍援台灣。高市早苗的「台灣有事論」更引發習近平的暴怒。

然而對美國，中國不敢直接發作，面對委內瑞拉、伊朗的「斬首」，外長王毅只能空口說白話，表達「原則立場」。習近平的英雄氣概「穿煲（粵語破功）」，導致威信掃地，國內的網友都敢於嘲笑那些支持他的小粉紅和「磚家」。台灣也有這種支持中共亮到透頂的「磚家」。

中國官媒新華社日前公布新一批禁用詞，涉及對台灣的宣傳用語五大部分，包括禁止稱台灣為國家，不得把台灣、香港、澳門與中國並列、如「中台」、「兩岸三地」，應使用「大陸與台灣」或「閩台」。其實有些多年前已經宣布，例如不准使用「中港」，但是就是中國內部都難以完全聽命，只好再次宣布，在國際上更是無人理睬。這叫做「主導」？

台灣還有些跟屁蟲尾隨習近平，但是連國民黨前立委都到美國國會為中國影響到世界金融貿易的侵略行徑作證，鄭麗文、傅崐萁之流在台灣還要搗亂多久？鄭麗文快去見習近平領取錦囊妙計來救自己吧。

（作者林保華為資深時事評論員）

