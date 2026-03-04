自由廣場》3500億＋N 守得住國土？

◎ 衛重華

這幾天，美、以、伊戰火對所有身處飛彈威脅下的國家都是清楚警示。伊朗對以色列與美軍基地發射彈道飛彈，即便以色列擁有包含鐵穹在內的多層防空系統，仍無法百分之百攔截。然而，正是這套高密度防空體系，使以色列在密集攻擊下仍維持國家運作。若沒有它，結果恐怕不是有限受損，而是全面癱瘓。

防空不能僅靠單一武器，而需依賴整套系統，涵蓋預警、雷達、指管、多層攔截、反飽和能力與後勤維持。它無法一次採購完成，而必須透過長期、高額、穩定的投入來維持。正因如此，美國近年推動「金穹系統」，正反映在飛彈與無人機時代，防空已是國家基礎設施。

對照台灣情勢更為嚴峻。面對中國的龐大飛彈庫、距離極近且無戰略縱深，一旦防空失效，受創的將是城市、能源與交通體系。因此建立「台灣之盾」式的多層攔截體系並非軍備競賽，而是嚇阻前提。唯有讓對手明白無法迅速癱瘓台灣，戰爭成本才會高到難以承受。

在此現實下，國民黨提出僅限「三千五百億＋N」方案，只願通過既有軍售清單的構想，顯得失焦。這將國防視為採購案，而非生存工程；願意買裝備，卻拒絕整體防空建構。防空不足，代價不是數字，而是城市在第一波攻擊中，直接暴露於火力之下。

從軍事專業角度看，三千五百億或許能購入若干裝備，卻無法支撐一套能長時間承受飽和攻擊的防空網。防空攔截本身就是高消耗、高成本的作戰型態，每一次成功攔截，背後都是巨額經費的累積投入。但若因「節省預算」而拒絕建構完整體系，所節省的，只是帳面上的金額；所付出的，卻可能是電廠停擺、醫院受損、交通中斷與社會信心崩潰。

因此，拒絕「台灣之盾」，不只是政策選擇，更是一種對風險的政治表態。它等於默許在戰爭初期，台灣城市必須承受飛彈落下的現實。當攔截彈耗盡、系統不足、空域被突破時，三千五百億＋N並不能替人民遮蔽天空，也無法交代責任。

這並非藍綠之爭，而是生死選擇。中東戰場已用實際爆炸告訴全世界，防空不是口號，而是國家能否存續的底線。在此背景下，任何拒絕整體防空建構、只願意通過零散軍售清單的方案，都不能被稱為理性監督，而只能被視為對國土防衛缺乏基本責任感。三千五百億＋N，守不住天空，也撐不起台灣的安全。這不是預算問題，而是是否真正有心防衛這塊土地的問題。

（作者是軍人）

