社論》現代版引清兵入關

2026/03/04 05:30

立法院有位「李女士」，雙重國籍、雙重戶籍違反國籍法、兩岸關係條例，從參選到就任立委資格都「失格」。（資料照）立法院有位「李女士」，雙重國籍、雙重戶籍違反國籍法、兩岸關係條例，從參選到就任立委資格都「失格」。（資料照）

立法院有位「李女士」，雙重國籍、雙重戶籍違反國籍法、兩岸關係條例，從參選到就任立委資格都「失格」。一個多月來，「李女士」宛如立法院的幽靈人口，卓榮泰下令各部會，在立委資格確認前，不提供任何資料。民眾黨不正面解決問題，卻另闢戰場反問：「陸配」是不是外國人？「陸配」領到了身分證，有沒有參政權？任何「外配」，若完全符合法律規定，當然有參政權，包括「中配」。其它「外配」必須放棄原國籍，唯獨「中配」可保留原國籍，豈非雙重標準？國籍法第二十條規定：中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。而「李女士」迄今未放棄、喪失中華人民共和國國籍。更何況，二〇二三「李女士」登記候選人時，具有中、台雙重戶籍，根本不符參選資格。難道，「中配」的參政權凌駕於法律之上？

所謂的「中配」是不是外國人，顯然企圖把法律問題政治化。這樣的提問，乃是設局令回答否定者掉入「因應國家統一前、中華民國自由地區」（憲法增修條文）的泥淖，令上述國籍法規定的「外國國籍」不適用於「李女士」。其實，擁有外國國籍者不得擔任我國公職，立法原意係指擁有「中華民國國籍」以外的國籍，不論是美國國籍或中華人民共和國國籍。雙重國籍，就是精確解釋。二〇二四大選，柯氏為副手吳欣盈辯解國籍問題時稱：國籍法規定要當立法委員，不得有雙重國籍，而她都已經當超過一年了。以李慶安而言，擔任公職多年，才爆出雙重國籍而去職。吳氏的實情如何，隨大選結束已無人追究。但至少證明，柯氏深知，擁有雙重國籍者，不得擔任公職，為何現在昨是今非？

「李女士」當下的問題癥結，不在於兩岸是否同屬一中的辯論，不在於ROC、PRC是什麼關係，而是ROC所屬國民擁有ROC國籍，而PRC所屬國民擁有PRC國籍。故而，同時擁有ROC與PRC國籍，就是我國國籍法所指的雙重國籍。而ROC公職，不准擁有雙重國籍，這是對ROC忠誠義務的天字第一條，跟ROC與PRC是否同屬一中的辯論八竿子打不著。國台辦急著聲援：兩岸同屬一中，根本不存在放棄國籍問題。護「中配」心切，簡直幫倒忙：佐證民眾黨是「中國民眾黨」！

有一種辯論戲法，跳過回答且反問對方一個問題，若糾結於他的反問，便正中下懷掉入陷阱。最好的對策，乃是反將一軍，順著他的反問，提出反反問，揭示他反問的假設前提必產生矛盾重重。對付「中配本國人」說法，首要就是避開在中配是否本國人上面打轉，以免面臨顧此失彼的困境。最佳對策之一，便是以子之矛攻子之盾，順著他的假設前提反反問狡辯家：如果沒有放棄PRC國籍的中配不是外國人，而是本國人，那麼，同樣擁有PRC國籍的解放軍也不是外國人，而是本國人。於是，解放軍圍台軍演，乃是本國人在圍台軍演，於是產生解放軍在保護台灣，乃至本國人習近平，消滅中華民國就是捍衛中華民國等，不一而足的荒謬結論。

「李女士」之例，凸顯了我國的一個嚴重漏洞。那就是，一個PRC國籍的公民，不難成為ROC國籍的公民。如果，利用政黨不分區的途徑，空降最高民意機關立法院，由此得悉國防、外交、情報等重大政策內情且有投票權，將形成國安破口。以目前法律規定，要求放棄PRC國籍，其實已屬形式主義了，未必能夠達到實質約束效果。假使連這一點也做不到，打開擁有PRC國籍者擔任我國公職的潘朶拉盒子，不僅這種不分區立委可能越來越多，未來從中央到地方藍白執政之處，將充斥這種「北京特派員」，北京長臂管轄直接入島，後果不堪設想。

「李女士」之前，民眾黨還有一位「越南華人」不分區立委，但她似有依法放棄、喪失原國籍。這次的「李女士」事件，她本人固然值得批評。然而，對「中配」情有獨鍾的民眾黨，卻躲在火網之外。柯文哲曾自道「中國那邊一直要我選總統」，一路從墨綠、藍白合到兩岸一家親的京華城容積率弊案嫌犯，似乎還為超前國民黨引北京入山海關（立法院）而得意洋洋。不分區立委名單，既然是由政黨所決定，政黨對確認候選人資格便責無旁貸。當然，依國籍法應解除「李女士」立委資格的韓國瑜，也不能晾在一邊。誰是現代版的吳三桂？眾目睽睽都在看！

